Primăria Hârşova, colaborator în organizarea unui eveniment de tip Hackathon

Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Dunării, Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (RUMN) organizează în colaborare cu Primăria Orașului Hârșova, un eveniment de tip Hackathon pe tema „Creșterii Albastre”, în perioada 29 și 30 iunie 2021.Evenimentul este organizat în format online, în cadrul proiectului „Black Sea CONNECT – Coordination of marine and maritime research and innovation in the Black Sea”, finanțat prin programul Orizont 2020.Competiția are ca scop facilitarea unui proces sinergic de creație pentru identificarea unor direcții noi de dezvoltare locală și regională prin valorificarea oportunităților oferite de inițiativa „Creșterea Albastră”.În cadrul competiției s-au înregistrat 36 de studenți, de la universități de prestigiu precum Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ovidius” din Constanța.În urma unei sesiuni de informare a studenților cu privire la aspectele legate de desfășurarea Hackathon-ului, s-a convenit asupra formării a 6 echipe de concurs. La data de 29 iunie 2021, cu începere de la ora 11.00 vor susține prelegeri autorități locale și reprezentanți ai unor organizații internaționale.La ceremonia de deschidere a evenimentului va participa în calitate de invitat de onoare, Excelența Sa, domnul Ambasador Michael Christides, Secretar General al Secretariatului Internaţional Permanent al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN).Startul oficial al Hackathon-ului va avea loc în cursul zilei de 29 iunie 2021, la ora 12.00 ora României și se va încheia în data de 30 iunie 2021, ora 12.00. Începând cu ora 13.00, concurenții își vor prezenta proiectele în fața juriului de evaluare format din specialiști în domeniul „Creșterii Albastre”.