Primăria Gârliciu nu a primit niciun ban din partea CJC. „Au uitat complet de noi!”

„Avem proiectul cu asfaltarea. Vrem să asfaltăm 10 kilometri de drum. Din păcate, nu am reuşit să finalizăm proiectul cu reţeaua de canalizare, deoarece nu am obţinut avizele necesare. Am reabilitat grădiniţa din sat. Este finalizată în proporţie de 95 la sută. Am înlocuit parchetul, am înlocuit vasele de toaletă, astfel că micuţii sunt aşteptaţi în cele mai bune condiţii. Am avut probleme mari cu inundaţiile, dar între timp s-au rezolvat. Am avut o colaborare foarte bună cu cei de la ABADL. Au pornit staţiile de pe lac, au tras apa în canale, a fost foarte ok. Culturile nu au fost inundate. La şcoala de la noi din sat s-a făcut o igienizare din fonduri proprii. Noi nu am contribuit pentru că o ducem tare greu cu banii”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Anica Tufă, primarul din localitatea Gârliciu.





O mare problemă a Primăriei Gârliciu o reprezintă banii. Consiliul Judeţean Constanţa a acordat fonduri către 42 de unităţi administrative teritoriale, însă aleşii judeţeni au uitat de comuna Gârliciu.





Anica Tufă spune că fără bani veniţi de la Consiliul Judeţean, nu crede că va reuşi să realizeze toate proiectele pe care le are în plan.





„Noi nu am primit nici un ban din partea Consiliului Judeţean. Alte comune sau sate au primit fonduri, iar noi nu am beneficiat de nimic. Am făcut nenumărate sesizări la Consiliul Judeţean în care le-am spus celor de acolo că avem multe străzi pe care nu se poate merge. Din 14 kilometri, 7 sunt impracticabili. Sunt străzi pe care nu se poate călca cu piciorul. Au fost drumuri de pământ, la un moment dat au fost asfaltate, iar din cauza inundaţiilor apa le-a distrus. Noi avem satul aşezat în pantă şi toată apa a rămas pe această porţiune de drum şi astfel s-au format gropi imense. Oamenii nu pot ieşi din curte. Au trebuit să îşi facă porţi pe cealaltă parte a casei pentru a ieşi pe o altă stradă. Nu am primit nici un răspuns de la Consiliul Judeţean, nu am primit niciun ban”, a adăugat Anica Tufă.



Şefa administraţiei solicită public audienţă la preşedintele CJC





Mai mult decât atât, ea spune că a cerut o audienţă la preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, însă acesta nu a avut timp de ea.





„Nu ştiu de ce nu ne-au dat nici un ban. Au dat bani la 42 de UAT-uri, iar pe noi ne-au uitat. Am cerut o audienţă la domnul preşedinte Mihai Lupu. Noi suntem şi foarte departe de oraş. Am mers la Consiliu Judeţean şi nu l-am găsit acolo. Am stabilit prin domnul vicepreşedinte Stelian Gima o audienţă la domnul Lupu. Am mers la data şi la ora stabilită de dumnealui şi când am ajuns, am aşteptat jumătate de oră şi mi-a spus că nu are timp să se întâlnească cu mine”, a mai spus Anica Tufă.



În comuna Gârliciu există aproximativ 100 de asistaţi social. Viaţa este una extrem de dificilă, iar majoritatea trăiesc după o zi pe alta.





Chiar şi aşa, Anica Tufă nu îşi pierde speranţa şi speră că, la un moment dat, va primi banii necesari din partea Consiliului Judeţean Constanţa.





„Viaţa la Gârliciu este foarte grea. Am 100 de dosare de ajutor social. Am maxim 50 de familii din cadrul cărora câte un membru este încadrat în câmpul muncii. Merg la Hârşova, la Tulcea, la Constanţa, fac naveta. Restul nu muncesc. Ar vrea să muncească dar nu îşi găsesc locuri de muncă. Din acest motiv vă spuneam că ne este greu fără banii de la Consiliu Judeţean. Sper ca autorităţile să îşi întoarcă faţa şi către noi”, a concluzionat Anica Tufă.





Una dintre realizările sale este reabilitarea grădiniţei din comună, care a fost dotată cu parchet nou şi vase noi de toaletă. Copiii care vor fi înscrişi la această grădiniţă vor beneficia de cele mai bune condiţii.