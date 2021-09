Primăria Constanţa continuă programul „Infant”. Mai sunt vouchere pentru fertilizarea in vitro

Autorităţile din municipiul Constanţa continuă programul „Infant”, prin care familiile tinere sau femeile singure care nu pot avea copii primesc un sprijin financiar pentru fertilizarea în vitro. Încă peste 60 de vouchere mai sunt disponibile, până la finele acestui an.34 de cupluri sau femei singure care până acum s-au aflat în imposibilitatea de a avea copii au apelat, în anul 2021, la ajutorul Primăriei Constanța pentru a beneficia de sprijin financiar pentru procedurile de fertilizare in vitro. Dintre acestea 21 de dosare au fost aprobate, două au fost respinse și 11 sunt în analiză.„Astfel, începând de săptămâna aceasta, 21 de cupluri sau femei singure ce nu pot avea copii dispun de resursele financiare necesare fertilizării in vitro. Mai exact, Primăria Constanța, prin DGAS, le acordă vouchere în valoare de 10.000 lei, pe care le pot folosi pentru decontarea procedurilor care sunt atât de costisitoare. Amintim că pentru creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, până la sfârșitul anului tinerii interesați încă mai pot depune cereri în cadrul programului Infant. Municipalitatea a alocat fonduri pentru acest an pentru 100 de vouchere”, explică Ionela Bărboi, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa.Cererile se pot depune la adresa de email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro.Cine poate beneficia de sprijinul financiarDosarul cuprinde o solicitare pentru înscriere (formular 2), adeverința de la unitatea sanitară parteneră (formular 1) cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în programul „Infant”, copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța în ultimii trei ani, declarația de consimțământ (formular 3) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de lege. Toate documentele trebuie să fie scanate și vizibile.Documentele necesare și Regulamentul programului „Infant” se pot vizualiza și descărca accesând site-ul www.primaria-constanta.ro/spas secțiunea Infant. Beneficiari pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.Persoanele interesate pot obţine relații suplimentare la numerele de telefon: 0341/448.531 şi 0341/180.113 sau pe adresa de e-mail infant@dgas-ct.ro.