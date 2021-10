Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că nu are negocieri cu PNL

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri dimineață, că e obligat să discute cu premierul desemnat Nicolae Ciucă despre formarea unui guvern, dar că nu negociază cu PNL. Acesta a spus că PSD trebuie să se implice în rezolvarea crizelor actuale. Totodată, întrebat cum vede că Florin Cîțu se opune intrării social-democraților la guvernare, Ciolacu a întrebat retoric: „Credeţi că este decizional în ceea ce se întâmplă în acest moment în România?”.„În primul rând, nu cred că e important dacă există întâlniri sau nu există întâlniri (între conducerea PSD şi premierul desemnat - n.r.). Şi astăzi de dimineaţă am stat de vorbă telefonic cu prim-ministrul desemnat şi încercăm să găsim o soluţie politică pentru a depăşi această criză.Eu am o comunicare cu prim-ministrul desemnat, chiar consider că sunt obligat ca lider de partid, indiferent dacă sunt la putere sau în opoziţie, indiferent dacă voi vota sau nu un astfel de Guvern, trebuie să existe această comunicare. Nu am, în schimb, negocieri cu PNL, ca să fiu foarte bine înţeles”, a spus Ciolacu, la sediul central al PSD, întrebat de ce are întâlniri neoficiale, ascunse, cu liderii PNL şi cu premierul desemnat.