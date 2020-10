Preşedintele Klaus Iohannis a participat la Ziua Armatei Române

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, ieri, la ceremonia desfăşurată cu ocazia Zilei Armatei Române, care a avut loc la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I.„În fiecare an, pe 25 octombrie, sărbătorim Armata României şi îi comemorăm pe cei care de-a lungul istoriei au luptat pentru apărarea naţiunii şi a statului român. Îmi exprim astăzi recunoştinţa faţă de eroii ostaşi căzuţi pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei şi aduc un omagiu supravieţuitorilor - veteranii de război. Dragostea şi datoria lor faţă de ţară reprezintă exemple durabile pentru generaţia tânără. Armata României, demnă de trecutul şi de eroii săi, rămâne pentru poporul român acelaşi reper moral", a afirmat Iohannis.Potrivit şefului statului, România are astăzi o armată modernă şi bine pregătită care asigură îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi implementarea politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene.El s-a adresat şi studenţilor din anul întâi de la Institutul Medico-Militar, care au depus jurământul militar, menţionând că are convingerea că aceştia vor răspunde cu cinste încrederii pe care cetăţenii patriei o au în ei.