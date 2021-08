Președintele CJC, Mihai Lupu: „Nu vom mai tolera aglomerarea mijloacelor de transport”

„M-am implicat de la bun început în proiectul privind transportul public județean de persoane și consider că transparența este cea mai importantă componentă în ducerea la îndeplinire a acestuia, dar și în identificarea celor mai bune soluții pentru a rezolva problemele de transport ale elevilor și ale persoanelor cu dizabilități. Acest serviciu trebuie să fie unul corespunzător și să întrunească toate condițiile necesare unui transport civilizat în tot județul Constanța. Am ținut cont de toate amendamentele și propunerile transmise, atât de la grupurile de consilieri județeni, cât și cele venite de la Asociația Elevilor și de la transportatori. Condițiile oferite călătorilor, cât și frecvența curselor trebuie să corespundă necesităților și să asigure cetățenilor un transport public la nivel european. Nu vom mai tolera aglomerarea mijloacelor de transport sau conducătorii auto care nu respectă graficele stabilite sau capacitatea de transport a autovehiculului pe care îl operează. Pentru a lămuri toate aceste aspecte, am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanții tuturor partidelor politice care fac parte din CJC, convenind cu aceștia convocarea unei ședințe extraodinare, pentru a supune dezbaterii plenului CJC, proiectul de hotărâre privind transportul public județean”, a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.





Președintele Consiliului Județean Constanța a prezidat, marţi, o ședință de lucru cu reprezentanții grupurilor consilierilor județeni. Tema principală a discuției a fost lămurirea tuturor aspectelor tehnice privind transportul public județean de persoane. La întâlnire au mai luat parte, reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Constanța și cel al firmei care a elaborat documentația privind delegarea de gestiune a transportului județean public de persoane.