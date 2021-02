Premierul susţine că în coaliţia de guvernare nu există nicio divergenţă în ceea ce priveşte bugetul

Premierul Florin Cîţu a susţinut, miercuri, că în coaliţia de guvernare nu există nicio divergenţă în ceea ce priveşte bugetul pe anul 2021, potrivit Digi24.







"Nu există nicio divergenţă în coaliţia de guvernare pe tema bugetului. Toţi vrem bani mai mulţi la buget. (...) 7,1% din PIB este un deficit foarte mare. Asta înseamnă că politica fiscală este stimulativă în continuare. Şi este bine să fie aşa, pentru că economia este sub potenţial. Va rămâne stimulativă, cred eu, până în 2023, când Comisia de strategie şi prognoză ne va spune că PIB-ul nominal va fi peste PIB-ul potenţial, deci creşterea PIB-ului va fi peste creşterea PIB potenţial şi atunci e normal ca politica fiscală să nu mai fie stimulativă. Păstrăm ceea ce a recomandat şi Comisia Europeană, ceea ce au recomandat şi alte instituţii internaţionale, să nu apăsăm prea tare pe frână în acest an, dar totuşi nu putem să fim iarăşi oaia neagră a Europei. Suntem singura ţară cu deficit excesiv moştenit de la PSD, am avut şi o criză anul trecut, dar vom începe reducerea şi vom reveni sub 3% în 2024. Este un plan credibil pe care îl vom implementa în următorii patru ani de zile", a declarat Cîţu, la Guvern.







El a arătat că în şedinţa de Guvern le-a solicitat miniştrilor ca proiectele de investiţii din buget să fie corelate cu programul de guvernare.







"Asta este ceea ce am cerut astăzi în şedinţa de guvern. În rest, nu au fost alte divergenţe pe buget. Repet, da, toţi vrem mai mulţi bani pentru investiţii şi e greu să faci reformă, eu înţeleg acest lucru. Dar acest mandat este, din primul moment am spus că este un mandat al reformei şi al investiţiilor, merg mână în mână. Dacă vrei să ai bani de investiţii, trebuie să faci reformă", a spus premierul.







Florin Cîţu a afirmat că nu au existat discuţii cu miniştrii USR PLUS şi UDMR legate de faptul că aceştia nu ar vota bugetul, întrebat în acest sens.







"La Transporturi bugetul este mai mare ca anul trecut, deci nu văd aici o problemă. Acum cum sunt alocaţi banii în interiorul bugetului, aici este decizia ministrului, dar la Transporturi cred că sunt 1 miliard şi ceva mai mulţi ca anul trecut", a mai precizat premierul.