Premierul Ludovic Orban a votat pentru o Românie dinamică

"Astăzi e o zi decisivă pentru evoluţia ulterioară a României, astăzi românii au puterea să decidă în ce direcţie se va îndrepta România. Îi invit pe toţi românii să-şi exercite dreptul de vot şi să participe la această decizie fundamentală pentru destinul României. (...) În ce mă priveşte, mi-am exercitat dreptul de vot şi am votat pentru dezvoltarea României. Am votat pentru o Românie dinamică, modernă, o Românie încrezătoare în forţele sale, o Românie care să fie respectată la nivel internaţional. Am votat pentru reforme substanţiale, am votat pentru o orientare euro-atlantică clară a României, de asemenea am votat pentru un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită", a afirmat Ludovic Orban, duminică, după ce şi-a exprimat opţiunea de vot la Şcoala Generală nr. 1 din Dobroeşti, judeţul Ilfov.





