Premierul Florin Cîțu: Preiau interimar ministerul Sănătății

Florin Cîțu a declarat că a decis să preia interimatul după refuzul vicepremierului Dan Barna.







„Dimineață am trimis președintelui decretul de numire interimară la Ministerul Sănătății a domnului Barna. Având în vedere refuzul domnului Barna am făcut o nouă propunere în persoana mea. Preiau ministerul Sănătății până când colegii de coaliție vor face o nouă prounere de ministru. Am avut deja o discuție în minister și mânie voi avea o discuție cu DSP-urile. Rămâne un obiectiv pentru noi să gestionăm această perioadă dificilă”, a anunțat, într-o scurtă conferință de presă la Palatul Victoria, premierul Florin Cîțu.



Aceasta a mai precizat că mâine a fost programată o ședință de guvern, în care ar trebui adopatate acte normative „extrem de imporante”. Precizarea premierului vine în contextul în care miniștri USR PLUS ar putea refuza să participe la ședința de guvern.













Premierul Florin Cîțu va fi interimar la Ministerul Sănătății. Acesta a dezvăluit mutarea în urmă cu câteva momente. Inițial, vicepremierul Dan Barna ar fi trebuit sa fie interimar la Ministerul Sănătății. Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea lui Florin Cîțu, astfel încât de maine acesta își va întra în drepturi.