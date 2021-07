Premierul Florin Cîţu, laude pentru liberalii din Constanţa! „Aşa arată o echipă câştigătoare!”

„Aşa arată o echipă câștigătoare. Această victorie a dumneavoastră îşi reconfirmă președintele învingător. Felicitări, Bogdan Huţucă! Când aveți performanţă oamenii merită să meargă mai departe. Vreau să îi asigurăm pe români că această campanie internă nu afectează guvernarea României. Fiecare dintre dumneavoastră vă veți face treaba. Guvernarea merge mai departe. Vă rog să duceți mai departe mesajele despre această guvernare. Vreau să vă spun că după şase luni de zile cheltuielile cu investițiile sunt mai mari decât anul trecut. Românii trebuie să știe acest lucru. Ar trebui să știe toţi românii că în primul trimestru din 2021 este pentru prima dată când avem o creștere economică bazată doar pe investiţii. Aşa se dezvoltă România. Este adevărat că multe dintre deciziile pe care le-am luat s-au împotmolit în Parlament. După şase luni cheltuielile de personal în buget sunt mai mici decât anul trecut. Această guvernare liberală are nevoie de dumneavoastră. Am auzit tot felul de promisiuni. Am intrat în politică pentru a face lucruri bune pentru români. Nu pentru noi. Primarii sunt cei care implementează proiecte pentru români. Noi trebuie să îi asigurăm pe români că după această guvernare nu vom mai avea drumuri fără asfalt, localități fără canalizare sau fără apă sau fără gaze”, a declarat premierul Florin Cîţu.





Premierul Florin Cîţu a fost prezent pe litoral, luni seara, şi a participat la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Constanţa.Acesta a urcat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor şi a ţinut un discurs încurajator pentru filiala liberală de la malul mării.Premierul i-a lăudat pe preşedintele Biroului Politic Judeţean al filialei PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, dar şi pe colegii acestuia. Cîţu este foarte mulţumit de ceea ce a văzut în oraşul de la malul mării şi a ţinut să laude şi administraţia locală.