Prefectul Silviu-Iulian Coșa, întâlnire cu primari și medici de familie din zonele rurale în contextul vaccinării populației

Astăzi, prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa, alături de reprezentanți ai CJAS Constanța și DSP Constanța, a început seria de întâlniri regionale cu primarii și medicii de familie vaccinați din zonele rurale, care pot contribui la efortul general de vaccinare a populației.



Prima întâlnire a avut loc în localitatea Adamclisi, unde au fost prezenți 18 primari (Adamclisi, Aliman, Amzacea, Băneasa, Chirnogeni, Ciocârlia, Cobadin, Deleni, Dobromir, Independența, Ion Corvin, Bărăganu, Lipnița, Mereni, Negru Vodă, Oltina, Pecineaga, Rasova) și 14 medici de familie. Dintre aceștia, 7 se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, validate ca servicii de vaccinare în Registrul Electronic Național de Vaccinare.



La nivelul județului Constanța, 44 de medici de familie se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, validate ca servicii de vaccinare în Registrul Electronic Național de Vaccinare, dintr-un total de 385 de medici de familie înregistrați în județul Constanța.



„După două ore de discuții, am ajuns la concluzia că este nevoie să găsim soluții pentru motivarea materială a celor care chiar doresc să se vaccineze, (aspect prevăzut în ordinul 1863/2021), că, pentru unele categorii socio-profesionale, trebuie introdusă vaccinarea obligatorie, iar medicii să poată vaccina pe oricine, în propriile cabinete, indiferent de motivul care îi aduce pe pacienți în cabinetele lor.



De asemenea, cei prezenți astăzi la întâlnire au mărturisit că unele știri apărute în spațiul public descurajează populația din mediul rural, în ceea ce privește opțiunea de vaccinare. Consider că vectorii de imagine din fiecare localitate trebuie să se implice, pentru a contrabalansa informațiile false care ajung în posesia oamenilor. Voi continua aceste întâlniri, pentru că dorim să sporim rezultatele vaccinării și în mediul rural, acolo unde acceptabilitatea procesului de vaccinare încă are de suferit”, a declarat Silviu-Iulian Coșa, prefectul județului Constanța.



Până în prezent, medicii de familie din județul Constanța au administrat un total de 13.685 de doze