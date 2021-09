Prefectul Silviu Coşa, noi precizări despre COVID-19. „Teama iraţională ucide!”

Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a anunţat că în localităţile Cuza Vodă, Horia şi Grădina pragul a crescut foarte mult şi probabil măsurile vor apărea din nou.





Silviu Coşa încearcă să îi facă pe oameni să înţeleagă că acest virus chiar există, în ciuda faptului că unii neagă acest lucru.





„Am ajuns într-un punct pe care îl anticipam: pacea pandemică, pe care am savurat-o cu toții în ultimele luni, ajunge la final. Astăzi, în cadrul ultimei şedințe CJSU, am constatat depășirea pragului de 2 la mie în două localități: Cuza Vodă şi Horia. Să nu uităm de Grădina, acolo unde rata este peste pragul de 3 la mie. Toată evoluția epidemiologică recentă m-a făcut să mă gândesc la perseverența cu care unii încă mai susțin inexistența pandemiei, uitând că negarea nu este calea prin care vom depăși criza sanitară. Instituțiile statului vor continua să garanteze siguranța tuturor, necondiționat și România va fi, în continuare, un model de gestionare a pandemiei, prin prisma vitezei de reacție și a numărului redus de victime. Însă durerea și suferința, golul sufletesc pe care îl simțim după pierderea cuiva drag, sechelele rămase după boală, acestea nu le poate elimina nicio instituție. Teama irațională ucide, oportunismul ucide, ignoranța și neîncrederea în instituții ucid și ele. Dar asta știam deja de un an și jumătate. De ce trebuie să o luăm de la capăt?”, a scris prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, pe pagina sa de Facebook.





Dacă în această vară măsurile împotriva răspândirii virusului COVID-19 au fost aproape inexistente, iată că spre finalul anului există riscul ca acestea să reintre în vigoare.