Prefectul Silviu Coşa le-a delegat atribuţiile. Cu ce se vor ocupa cei doi subprefecţi ai Constanţei

El a mai adăugat că nu are nici cea mai mică emoţie având în vedere colaborarea pe viitor cu cei doi subprefecţi. Prefectul nu a vrut să comenteze şi să compare actuala echipă cu cea care a fost în trecut şi are încredere că atât Mihai Vîlcu, cât şi Secyl Suliman se vor descurca de minune.



„De la colaborarea cu cei doi mă aştept să îşi îndeplinească obligaţiile din fişa postului. În 20 de ani de muncă în sistemul public şi în 17 ani de funcţie de conducere nu am făcut comparaţii între oameni, astfel că nu o să îi compar pe cei doi subprefecţi de acum cu cei care au plecat. Oamenii sunt diferiţi şi principal este ca fiecare dintre ei să se concentreze pe efortul colectiv. Ei şi-au intrat deja în pâine. La nivelul prefecturii ei se vor mai ocupa de Serviciul Juridic şi de Serviciul Economic Financiar Contabilitate. Acesta din urmă se află direct în subordinea prefecturii, iar legat de primul aşteptăm numirea secretarului, astfel încât acest serviciu să intre în subordinea lui”, a mai spus Silviu Coşa.





Silviu Coşa este conştient că pe viitor le va mai delega celor doi subprefecţi şi alte atribuţii, însă la momentul actual nu ştie când se va întâmpla acest lucru.



„Ştiu că Mihai Vîlcu a fost antreprenor, dar vă zic cu mâna pe inimă că nu am nici cea mai vagă idee dacă acest lucru îl va ajuta să îşi facă datoria bine. Pe mine mă interesează ca fiecare dintre ei să îşi îndeplinească atribuţiile din fişa postului şi atât timp cât există o colaborare onestă şi bazată pe prevederile legii şi ale normelor interne, nu va fi absolut nicio problemă. Nu ştiu dacă le voi delega subprefecţilor şi alte atribuţii. Nu vă pot spune la momentul acesta. Esenţial este ca organigrama să fie avizată, astfel încât să fie ocupat şi postul de secretar. Probabil organigrama va fi avizată până la sfârşitul acestei săptămâni. Secretarul va fi numit temporar de către Guvern” , a concluzionat prefectul.





La rândul lor, subprefectul Mihai Vîlcu este încântat de colaborarea pe care a avut-o până acum cu Silviu Coşa şi Secyl Suliman speră ca şi pe viitor lucrurile să meargă bine. Mihai Vîlcu este de părere că această echipă poate avea rezultate pe viitor.



„Este o perioadă foarte încărcată pentru noi şi până o să intrăm în linie dreaptă mai avem puţin de recuperat. Mă aştept la o colaborare foarte bună atât cu domnul prefect Silviu Coşa, cât şi cu doamna subprefect Secyl Suliman. Începem să prindem cheag ca şi echipă, cu toate că timpul a fost foarte scurt. Mă aştept la o colaborare bună pe viitor. Până acum totul a fost foarte bine. Cred în eficienţa acestei echipe pe care noi o formăm”, a spus şi subprefectul Mihai Vîlcu.





„Doamna subprefect Secyl Suliman va gestiona momentan Serviciile Deconcentrate, iar domnul subprefect Mihai Vîlcu se va ocupa de Serviciul Paşapoarte şi de Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto. Ulterior vom vedea cum vom proceda. Aşteptăm avizarea organigramei pentru a fi ocupată şi funcţia de secretar şi vom mai discuta la momentul respectiv”, a declarat în exclusivitate pentru „Cuget Liber” prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.