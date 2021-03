Prefectul şi subprefecţii judeţului Constanţa au depus jurământul

Secyl Suliman face parte din UDTTMR şi este soţia viceprimarului din oraşul Ovidiu, Sesnur Suliman.



Ea a activat în mediul privat, dar şi în cel public şi este extrem de încântată că ocupă funcţia de subprefect al judeţului Constanţa, deşi a recunoscut că nu se aştepta la acest lucru.



„Până în prezent am activat în mediul privat, dar şi în cel public, iar începând din acest moment sunt subprefect al judeţului Constanţa şi sunt onorată să deţin această funcţie. Am fost şi şef la serviciul taxe în Primăria Ovidiu. Încă nu ştiu ce atribuţii voi avea, însă domnul prefect mi le va comunica în cel mai scurt timp. Experienţa din mediul privat mă va ajuta să îmi fac treaba cât mai bine. Îmi doresc să vin în sprijinul cetăţeanului şi în sprijinul instituţiilor. Vreau să existe o colaborare foarte bună între instituţii, astfel încât să venim în sprijinul oamenilor. Nu m-am gândit niciodată că voi fi subprefect. Este o responsabilitate foarte mare. Eu îmi cunosc limitele şi ştiu până unde pot să merg. Îmi voi asuma fiecare decizie pe care o voi lua. Dacă sunt aici, voi face tot ce ţine de mine pentru a face lucrurile ca la carte”, a declarat Secyl Suliman.





Mihai Vîlcu vine din USR. Subprefectul a câştigat „bătălia” pentru a ocupa acest post în urma unui concurs care a avut loc în interiorul partidului din care face parte.

Vîlcu mai este şi consilier local la Ghindăreşti şi abia aşteaptă ca prefectul Silviu Coşa să îi transmită primele atribuţii, pentru a se putea apuca de treabă.



„Sunt consilier local la Ghindăreşti şi preşedinte de filială. Am terminat diplomatică managerială la Universitatea Româno-Americană. După terminarea facultăţii am activat în mediul privat ca antreprenor. Recent am intrat în politică şi am candidat la Primăria Ghindăreşti. Trebuie să eficientizăm cumva toată funcţionalitatea prefecturii. Programul de guvernare asumat de coaliţie ne-a prezentat digitalizarea şi transparentizarea. Mă gândesc că trebuie să punem umărul în acest sens. Nu ştiu încă ce atribuţii îmi va delega domnul Silviu Coşa. Am de gând să ajut în măsura în care voi putea nu doar în favoarea colegilor mei. De exemplu, la Agigea ştiu că este o problemă între primarul din localitate şi consilierii locali. Din ce ştiu, de 4 luni acolo nu a mai avut loc nicio şedinţă de consiliu local. Sper ca în colaborare cu echipa să reuşim să facem puţină lumină în cazul respectiv. Lucrurile trebuie să intre pe un făgaş normal” , a adăugat Mihai Vîlcu.





„După cum ştiţi, încă de miercuri au fost numiţi prefecţii şi subprefecţii în întreaga ţară. Începând din acest moment nu mai suntem înalţi funcţionari publici, suntem demnitari. În regim de videoconferinţă am depus toţi jurământul, astfel încât să ne putem intra în atribuţiile funcţiilor noastre. De la colaborarea cu cei doi noi subprefecţi ai judeţului Constanţa mă aştept ca rezultatele să fie mai bune decât de la colaborarea cu colegii anteriori. Urmează până la sfârşitul săptămânii să vedem ce are fiecare de făcut. Am reluat din acest an colegiile prefecturale, unul pe săptămână, astfel încât fiecare din serviciile deconcentrate şi instituţiile publice care au reprezentanţi în judeţ să îşi poată face raportul de activitate pe anul trecut şi să poată decide ce urmează să facă anul acesta. Fiecare dintre ei a depus teme de dezbatere pe care le vor anul acesta şi vi le vom aduce la cunoştinţă cam în două săptămâni, atunci când va avea loc următoarea şedinţă”, a declarat prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.