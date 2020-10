Prefectul George Niculescu a demisionat! "Am fost numit groparul turismului în Constanţa dar nu a fost aşa!"

În acest context, reprezentantul Guvernului în teritoriu susţine în aceste momente ultima sa conferinţă de presă în calitate de prefect.







"Vă multumesc frumos că aţi răspuns invitaţiei mele. Aceasta este ultima conferinţă de presă pe care o susţin în calitate de prefect. Am început mandatul pe 30 decembrie 2019 atunci cand am depus jurământul. Nici prin cap nu mi-a trecut că voi avea de gestionat o pandemie. Aş fi vrut să fiu prefectul care încheie această pandemie, dar nu s-a putut. Ne-am ocupat de malul surpat de la Cumpăna. În proporţie de peste 60% situaţia este rezolvată. În urma demersurilor pe care le-am făcut, suma de 25 de milioane de lei a fost alocată pentru reabilitarea zonei afectate.







Sensul giratoriu de la Lumina este un proiect pe care cetăţenii acestei comune îl cereau de ani de zile. Am reuşit să îl implementăm destul de rapid. Lucrări care au durat doar două luni şi, în momentul de faţă, avem un sens giratoriu care fluidizează traficul. Deşi am fost numit groparul turismului în Constanţa, am făcut efortul de a conecta Aeroportul Mihail Kogălniceanu de vestul ţării. Am reuşit să aducem pe acest aeroport patru curse aeriene interne", a declarat George Niculescu.







"Guvernul României a inaugurat programul POAD. Au fost foarte multe ajutoare pentru persoane din judeţ care într-adevăr au nevoie de aceste lucruri. Am organizat alegerile locale în judeţul Constanţa. A fost complicat. Am ţinut aceste alegeri în plină pandemie. Am distribuit materiale de dezinfecţie, măşti, mănuşi şi aşa mai departe. Am împărţit 686.300 de buletine de vot.







Pe 11 martie am avut primul caz de Covid din judeţul Constanţa. A fost un moment delicat când ne-am dat seama că trebuie să depunem toate eforturile. Am petrecut ore întregi cu DSP şi doar cu ajutorul lor am reuşit să avem un număr scăzut de infectări în judeţul Constanţa.







Am fost pus la zid şi acuzat că voi infecta toţi locuitorii judeţului cu coronavirus atunci când am repatriat 605 români din Italia. Am stat în fiecare seară pe pista aeroportului pentru a verifica dacă toate lucrurile s-au întâmplat în siguranţă. Pe stadionul Portul am ridicat un spital militar mobil. A fost cel de al doilea după cel de la Otopeni. Astăzi, aceasta unitate ne prinde foarte bine. Este un câştig pentru Constanţa.







Pe 15 aprilie am considerat necesar să impunem purtarea măştii în Constanţa. Să ne aducem aminte de Sărbătorile Pascale. Am primit mii de mailuri care îmi cereau să fac ceva pentru redeschiderea bisericilor. Am fost ferm şi am spus că puterea credinţei se poate ţine şi acasă.







În sezonul estival am organizat controale în toate staţiunile de pe litoral. S-a încercat etichetarea judeţului Constanţa ca focar, însă nu s-a demonstrat aşa ceva.



Examenele de capacitate şi de bacalaureat au fost susţinute în maximă siguranţă. M-am asigurat personal de acest aspect.



Anul acesta judeţul Constanţa a fost lovit puternic de secetă. Am fost pe câmp, am văzut situaţia. Am iniţiat şi am pus în aplicare o despăgubire a fermierilor.



Vă asigur de faptul că în perioada următoare va exista apă în lacul Nuntaş. Eu împreună cu domnul Bola ne-am ocupat personal.



Ieri m-am întâlnit cu ambasadorul Coreei de Sud şi am discutat despre cum gestionează ei pandemia. Mi-a spus că pe primul loc se află responsabilitatea cetăţenilor. Doar aşa se poate gestiona această pandemie. Avem 31 de paturi în judeţul Constanţa la ATI din care sunt ocupate 19. Sunt 441 de persoane internate şi 607 paturi pentru Covid.



Mi-am depus cererea de demisie marţi. Consider că a venit momentul să pornesc pe un alt drum. Sunt propunerea PNL de a candida la senatul României de pe poziţia a doua şi acesta este motivul principal", amai adăugat George Niculescu.







Noul prefect îşi va depune jueământul la ora 13.45.

