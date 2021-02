Prefectul Constanței despre ancheta de la ISU Dobrogea: „Comunicarea eronată a timpilor de intervenție este INADMISIBILĂ!”

Prefectul Constanței, Silviu Coșa, a făcut declarații, vineri, 19 februarie, referitor la raportul IGSU în urma controlului la ISU Dobrogea, în urma incendiului de pe B-dul Mamaia, în care a murit o femeie.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a arătat că este o anchetă cu rezultate preliminare, iar comunicarea eronată este principalul deficit.

„Este un moment dificil întrucât orice neajuns ar fi existat din punct de vedere al resursei umane sau tehnic, acea comunicare eronată a timpilor de intervenție este inadmisibilă. Am avut discuții cu col. Amarandei vizavi de neajunsurile care există, atât din punct de vedere tehnic și procedural. De la 1 martie va fi un nou prim adjunct de la București am încredere că noua echipă va reuși să facă ordine unde sunt probleme. Adevărata problemă este acea neîncredere în instituție. Am fost alături de ei de la începutul mandatului, în special în ceea ce privește pandemia. Și-au făcut datoria, dar în momentul de față au un mare deficit de încredere din partea opiniei publice pe care vor trebui să-l corecteze prin profesionalism și transparență. Această comunicare eronată este principala problemă sunt anchete în desfășurare și la organele abilitate. Rezultatele sunt urmarea unei anchete preliminare. Ancheta este preliminară în câteva zile nu poate fi definitivată ancheta, v-aș ruga să aveți răbdare până vom știi foarte clar care este partea de vinovăție a fiecăruia”, a afirmat Silviu Coșa.