PNL Constanța are cei mai buni candidați pentru Parlament

PNL Constanța a pregătit, pentru alegerile parlamentare din decembrie, cea mai bună ofertă electorală și, cu siguranță, cei mai buni candidați.Lista la Camera Deputaților este deschisă de Bogdan Huțucă, președintele Organizației Județene, o persoană caracterizată de profesionalism, seriozitate și echilibru. Bogdan Huțucă s-a remarcat în domeniul Finanțelor, atât în Constanța, cât și la nivel central, dar și ca prefect. Este omul care a condus echipa câștigătoare a PNL Constanța din acest an, echipa care a reușit, după 20 de ani, să înlăture de la putere PSD.Pe primul loc pentru Senat se regăsește Septimiu Bourceanu, care are o experiență vastă atât în domeniul privat, cât și în structurile administrației centrale. A fost cel mai tânăr manager de spital din România, a fost consilier al ministrului Sănătății, conduce, de ani buni, una dintre cele mai prestigioase unități sanitare private din România.Locul secund la Camera Deputaților este ocupat de Mircea Banias, un liberal care s-a întors, recent, acasă. Este un foarte bun cunoscător al domeniului economic, în special cel portuar. A fost director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, calitate din care a inițiat mai multe proiecte importante pentru dezvoltarea portului. Are capacitatea să pună umărul la dezvoltarea sa în continuare.Pe locul secund la Senat se află George Niculescu, fost prefect al județului Constanța, timp de nouă luni și două săptămâni. A reprezentant Guvernul României într-o perioadă extrem de complicată, marcată de pandemia de coronavirus, și s-a achitat cu brio de sarcini. Este specialist în energie, domeniu de importanță vitală pentru județul Constanța.Locul al treilea la Senat îi aparține Danei Dima, o tânără antreprenoare de succes, care a îmbrăcat, la propriu, mii de domnișoare și doamne din Constanța și nu numai. PNL a deschis ușa oamenilor de afaceri și le oferă o șansă de a ajunge în Parlament, unde, cu expertiza lor, pot da o mână de ajutor mediului de afaceri.Pe locul al treilea la Camera Deputaților este Marian Crușoveanu, secretarul general al PNL Constanța, care face parte, de asemenea, din tânăra generație a liberalilor de la malul mării. A avut, în calitate de consilier județean, proiecte care au pus mai presus de orice binele elevilor, proiecte care trebuie implementate la nivelul întregii țări.Pe loc eligibil la Camera Deputaților se află și Bogdan Bola, actualul director al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. A reușit să imprime o nouă dinamică instituției, dar și să demareze în bune condiții un proiect fundamentat pentru turismul și litoralul românesc: etapa a doua a proiectului de combatere a eroziunii costiere, prin care România va avea peste 200 de hectare noi de plajă.Sorin Mihai este pe locul al cincilea la Camera Deputaților, care îi oferă șanse bune de a ajunge în Parlament. Un om care are experiență atât în administrație (a fost consilier local), dar mai ales în educație (în calitate de profesor, consilier al ministrului și, acum, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța). De expertiza sa este nevoie, mai ales în aceste domenii complicate pentru învățământ, în comisia de specialitate a Camerei.La Camera Deputaților îi mai regăsim pe prof. dr. univ. Mihnea Claudiu Drumea, decanul Facultății de Științe Juridice și Științe Economice din cadrul Universității „Spiru Haret”, Adriana Câmpeanu, consilier local, medic, dar și activist social, care a implementat mai multe proiecte extrem de importante în timpul pandemiei de coronavirus dar nu numai, Mihaela Scrieciu, antreprenor, Dorin Opreanu, specialist în atragerea de fonduri europene pentru mediul rural, nu numai pentru agricultură, dar și pentru mediul de afaceri.„Partidul Național Liberal a ales cu grijă candidații pentru Camera Deputaților și Senat. Sunt oameni care au realizat ceva în viață, au ceva de spus, au proiecte care vor putea schimba în bine nu numai viața constănțenilor, ci a tuturor românilor. Suntem o echipă, am învins PSD în Constanța, după 20 de ani, și vă asigurăm că vom face tot ceea ce stă în puterea noastră să construim un viitor mai bun pentru noi toți”, a declarat Bogdan Huțucă, președintele Organizației Județene PNL Constanța.