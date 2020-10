PNL Constanţa a depus lista cu candidaţi. Cine vrea să ajungă în Parlament

depus, ieri, la Biroul Electoral Judeţean lista cu candidaţii pentru Senat şi Camera Deputaţilor. La ieşire, aceştia au oferit declaraţii presei constănţene.„Mulţumim că participaţi la acest eveniment. Venim în faţa constănţenilor cu o echipă câştigătoare. Împreună am câştigat alegerile europarlamentare, am câştigat alegerile prezidenţiale şi tot împreună am reuşit o victorie istorică la Constanţa. Această echipă va reprezenta constănţenii în Parlamentul României. Sub sloganul Dezvoltăm România, o să vorbim constănţenilor despre investiţii. Vorm reconstrui şi vom clădi. PNL vine cu certitudini şi garanţii. Mulţumim tuturor românilor care cred în aceste valori”, a declarat preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL Constanţa, Bogdan Huţucă.„Îmi doresc să activez în domeniul sănătăţii. Voi menţine contactul cu oamenii care sunt în acest sistem şi sper că ne vom descurca. Pentru prima dată omenirea s-a întâlnit cu o asemenea pandemie. Cel mai important pas pe care trebuie să îl facem este să înţelegem că ne luptăm cu mai multe arme. Va trebui să rupem lanţul epidemiologic cât mai repede”, a adăugat şi Septimiu Bourceanu.„Candidez pentru Senatul României. Voi rămâne aceeaşi persoană plină de energie. Judeţul Constanţa este campionul producţiei de energie din România. Merg în Parlament pentru a pune în valoare tot potenţialul economic al judeţului Constanţa”, a explicat fostul prefect al judeţului Constanţa, George Niculescu.Bogdan Huţucă este foarte optimist în ceea ce priveşte poziţiile de deputaţi şi senatori pe care PNL Constanţa ar putea să le primească în Parlamentul României.„Sperăm să obţinem patru deputaţi şi doi senatori. Vom intra într-o discuţie cu premierul României pentru a stabili obiectivele pe care le are Guvernul. Trebuie să discutăm despre infrastructură şi despre sănătate”, a adăugat Bogdan Huţucă.Cu ce garnitură de politicieni vin liberalii constănţeniÎn ceea ce priveşte listele depuse, la Camera Deputaților prima propunere este președintele Organizației Județene a PNL Constanța actualul deputat Bogdan Huțucă. Acesta este urmat de Mircea Banias (deputat), Marian Crușoveanu (consilier județean), Bogdan Bola (director Administrația Bazinală Dobrogea Litoral), Sorin Mihai (inspector general școlar IȘJ Constanța), Mihnea Drumea (decan al Facultății de Științe Juridice și Științe Economice al Universității „Spiru Haret” Constanța), Adriana Câmpeanu (medic, consilier local municipal Constanța), Mihaela Scrieciu (consilier local), Dorin Opreanu (director Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), Andrei Dimancea (medic), Cristian Zahariuc (consilier județean), Dănuț Constantin Pața, Lucian Nichita (managerul Direcției de Cultură și Sport a municipiului Mangalia) și Elena Carmen Bratu (director Liceul Medgidia).La Senat, primul pe listă este Septimiu Bourceanu (vicepreședintele PNL Constanța, directorul Complexului Balnear și de Recuperare Corpore Sano din Techirghiol). El este urmat de prefectul George Niculescu, Dana Dina (antreprenor), Mariana Mitra (lector universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România – Filiala Constanţa, consilier juridic și avocat) , Alexandru Bobe (lect. univ. dr. Universitatea “Ovidius” Constanța) , Bogdan Druga și Marius Ion Sponoche (directorul Spitalului Orășenesc Cernavodă).