PMP mizează, la Constanța, pe Elena Băsescu şi Claudiu Palaz. „Avem un proiect pentru construirea de creșe”

„Avem un proiect pentru construirea de creșe”







Partidul Mişcarea Populară a organizat astăzi o conferinţă de presă la care au participat Claudiu Palaz, candidat la Senatul României, Elena Băsescu, cadidat la Camera Deputaţilor şi Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP și, de asemenea, candidat la Camera Deputaților în București. În cadrul întâlnirii cu jurnaliștii, Elena Băsescu a prezentat câteva dintre proiectele pe care le propune în cazul în care va ajunge deputat de Constanța.







„Ne aflăm aproape de prima jumătate a campaniei electorale. Am bătut judeţul Constanţa în lung şi în lat, deşi este destul de greu și aici mă refer la restricţiile impuse de autorităţi. Am reuşit să mă întâlnesc cu sute de persoane cu care să discut despre problemele cu care se confruntă şi despre propunerile majore cu care vine PMP în această campanie. Am reuşit să trag nişte concluzii de etapă. Lumea este sătulă de scandaluri politice, iar oamenii au fost foarte receptivi atunci când am venit cu proiectele pe care le propunem. Mă refer la reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea pensiilor speciale care înseamnă hoţie din banii românilor, revenirea la alegerea primarului în două tururi de scrutin, digitalizarea administraţiei, transparentizarea instituţiilor” , a declarat Elena Băsescu.







Ulterior, aceasta a mai adăugat şi alte proiecte şi propuneri pe care are de gând să le pună în practică.

„Deşi suntem în campanie, cei cu care am interacţionat ne-au ridicat foarte multe probleme din administraţia locală. Vorbesc de extinderea reţelei de gaze. Din cele 71 de localităţi din judeţul Constanţa, doar 18 sunt branşate la reţeaua naţională de gaze naturale. PMP are în program un proiect major care se cheamă Gaze româneşti pentru toţi românii. Propunem o creştere de la 32 la sută la 65 la sută a numărului gospodăriilor branşate la reţeaua naţională de gaze naturale. Pentru asta este nevoie de o modificare a Ordonanţei de Guvern 114 care să permită explorarea şi exploatarea platformei din Marea Neagră. În Marea Neagră există 114 milioane de metri cubi de gaze care nu sunt încă exploatate. Pentru a se întâmpla acest lucru şi pentru ca toţi locuitorii din Constanţa să aibă acces la gaze naturale, există trei posibilităţi de acţiune. În primul rând, accesare de fonduri europene prin programul operaţional regional în exerciţiul bugetar 2021-2027, bani de la bugetul de stat şi aici trebuie să facem lobby în Parlament pentru a se finanţa proiecte specifice de infrastructură, şi în ultimul rând ca furnizorii de energie electrică să suporte această extindere a infrastrcturii transportului de gaze, urmând ca ulterior să îşi recupereze investiţia. Dacă voi ajunge parlamentar voi avea întâlniri cu autorităţile locale din fiecare comună indiferent de culoarea politică şi vom încerca să găsim cauza şi să vedem ce este de făcut”, a adăugat Elena Băsescu.







Proiect pentru creșterea natalității







Elena Băsescu a vorbit şi despre proiectul pe care îl are în plan pentru creşterea natalităţii.

„Femeile care nasc trebuie să primească o primă care să fie egală cu salariul mediu pe economie aşa cum s-a întâmplat în Bucureşti. Este o măsură pe care am considerat-o potrivită şi pe care vreau să o transpun la nivel naţional. De asemenea este nevoie de decontarea unor servicii medicale pentru mamă şi copil. Decontarea tuturor vaccinurilor făcute de către stat şi nu vorbesc aici doar de cele care sunt în schema obligatorie, dar şi de cele care sunt în schema suplimentară. Eu le-am făcut copiilor mei vaccinul meningococic care nu se află în schema obligatorie şi care are un preţ extraordinar de mare, 500 de lei. Foarte multe mame aleg să nu vaccineze copilul pentru că nu îşi permit. Voi încerca să atrag finanţare în parlament sau alocare bugetară pentru construirea de creşe. Este foarte problematic atunci când o mamă îşi doreşte să îşi urmeze şi cariera şi nu are cu cine lăsa copilul. Sunt cupluri care nu pot avea un copil pe cale naturală. În Bucureşti s-au acordat ajutor pentru aceste proceduri care sunt foarte costisitoare şi doresc să găsesc sprijin dacă voi ajunge în Parlament să fie legislaţie la nivel naţional” , a explicat Elena Băsescu.







Totodată, ea a vorbit şi despre un proiect pe care are de gând să îl demareze la Mangalia.

„Am vorbit cu unii colegi din organizaţie şi mi-am reamintit că, la Mangalia, nu există un terminal pentru acostarea navelor turistice de pasageri care au capacitate de 5.000 de persoane. Adâncime există, s-a început proiectul în faza fondurilor de preaderare şi din nu se ştie ce motive s-a stopat demararea lui. Este păcat pentru că poţi încuraja astfel economia locală. Pot veni vase de croazieră şi în Mangalia care să acosteze, iar turiştii să meargă în restaurantele noastre, să meargă în pieţe, să sprijine economia locală. Este un proiect pe care îmi asum să încerc să îl demarez cu sprijinul autorităţilor locale şi după aceea îl voi ridica şi în Parlamentul României.” , a încheiat Elena Băsescu.







Sunt convins că electoratul PMP se va mobiliza







Claudiu Iorga Palaz a luat şi el cuvântul în cadrul conferinţei de presă şi a vorbit despre alegerile din Republica Moldova.

„Suntem singurii care am votat într-un congres unirea cu Basarabia şi asta spune multe. Sunt dezamăgit de faptul că ceilalţi oficiali români s-au rezumat doar la faptul că au felicitat-o pe Maia Sandu şi nicidecum nu am auzit în nici un discurs faptul că este foarte bine că a venit Maia Sandu şi s-a crăpat uşa către unirea cu Moldova. Dovedesc încă odată că nu au curajul să exprime ceea ce gândescm sau nici măcar nu gândesc, ceea este şi mai grav. Sunt convins că istoria îi va taxa pentru că nici măcar nu au vrut să înţeleagă că sunt condiţii pentru crearea unirii cu Repuplica Moldova. Singurul care a susţinut acest lucru este preşedintele Traian Băsescu. M-aş fi aşteptat şi la Iohannis şi la Orban să spună deschis că se bucură” , a spus Claudiu Palaz.







Preşedintele PMP Constanţa a continuat apoi să vorbească despre actuala campanie electorală.

„Este o campanie atipică. Într-o campanie în care un partid fură sloganul altui partid, se dovedeşte lipsa de inventivitate şi de program care poate fi aruncat în spaţiul public. Sunt dezamăgit că avem parlamentari care au reprezentant în Guvern şi care la această dată vin cu teme de campanie şi nu reuşesc să le pună în practică, este un paradox. Sunt convins că românii, chiar dacă au acest embargo în a interacţiona cu candidaţii, vor gândi pragmatic şi îşi vor trimite reprezentanţii în Parlament. Cred că electoratul Partidului Mişcarea Populară se va mobiliza de această dată, va încerca să nu se mai lase păcălit de votul util şi va merge exact pe ceea ce simte şi pe ceea ce reprezintă fiecare candidat în parte. Sunt convins că vom scoate un scor bun şi PMP va avea reprezentanţi în mandatul 2020-2024”, a explicat Palaz.







Ulterior, secretarul general adjunct al PMP, Ioana Constantin, a luat şi ea cuvântul.

„Aş vrea să vă prezint o parte dintre proiectele şi obiectivele noastre. Aţi văzut sloganul nostru – Mişcăm România. Sistemul nostru sanitar crapă din toate încheieturile. Am venit cu soluţii concrete. Am redepus în Parlament un proiect de lege a Sănătăţii. În România există cele mai mici alocări de în sănătate din toată UE. Suplimentar, după ce am văzut la Piatra Neamţ este important să depolitizăm sistemul de sănătate” , a spus, printre altele, Ioana Constantin.