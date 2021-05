Platforma online pentru parcări stârnește nemulțumiri din prima zi de funcționare!

Condiție esențială pentru obținerea unui loc de parcare: solicitanții nu trebuie să aibă restanțe în evidențele fiscale. „Serviciul Public de Impozite și Taxe va pune la dispoziția departamentului de specialitate informațiile cu privire la situația fiscală a solicitanților. Nu mai este necesar să vă prezentați la ghișeele SPIT pentru obținerea adeverinței, acest lucru va fi verificat de inspectorii desemnați în acest sens”, se mai arată în comunicatul Primăriei Constanța.





Platforma online are mai multe secțiuni: „solicitare loc de parcare”, „actualizare autorizație existentă”, „actualizare solicitare existentă”, „suport online”, iar în cursul după-amiezii de marți, 25 mai, a fost publicată și secțiunea „tutorial video”, în care se explică pașii pentru depunerea unei solicitări pentru un loc de parcare.











În urma transmiterii solicitării, constănțenii primesc un mesaj cu un număr de înregistrare a solicitării, urmând ca răspunsul afirmativ sau negativ, privind obținerea locului de parcare, să îl primească într-un termen de 30 de zile.







Erori la transmiterea solicitărilor





Încă din prima zi de funcționare a platformei, constănțenii au acuzat dificultăți în accesarea ei. Unii au semnalat faptul că la numărul de telefon indicat de primărie pentru obținerea de informații suplimentare (0241/488.179) fie suna ocupat, fie nu răspundea nimeni, alții au reclamat faptul că platforma nu le accepta înregistrarea CNP-ului, semnalând erori. „Deținem un loc de parcare și am dorit să solicit actualizarea autorizației, pentru a nu avea surprize. Am încercat de câteva ori, dar invariabil apărea eroare la înregistrarea CNP-ului. Nu am avut succes nici la numărul de telefon indicat, căci nu a răspuns nimeni”, ne-a semnalat Justin B., unul dintre constănțenii care a „luat cu asalt” platforma pentru obținerea unui loc de parcare, încă din prima zi.









Referitor la aspectele semnalate de constănțeni, reprezentanții Primăriei Constanța au arătat că orice sesizare sau observație poate fi transmisă pe adresa de e-mail parcari@primaria-constanta.ro.







Câte locuri de parcare mai sunt libere în Constanța?





Reamintim că, potrivit celei mai recente evidențe a Primăriei Constanța, la nivelul municipiului Constanța sunt 19.478 locuri de parcare rezidențiale, dintre care, la începutul lunii aprilie erau rezervate un număr de 17.942 de locuri de parcare. În consecință, mai erau libere, în luna aprilie, 1.536 locuri de parcare rezidențiale. Altele ar urma să se elibereze în momentul în care expiră termenul de cinci ani, stabilit prin Regulamentul parcărilor 2021.







Un prim pas, după adoptarea Regulamentului privind parcările din municipiul Constanța, a fost făcut, marți, 25 mai, când Primăria Constanța a anunțat, în cursul dimineții, lansarea platformei online pentru obținerea unui loc de parcare. „O metodă simplificată, un pas spre transparență și eficiență”, au arătat reprezentanții autorității publice locale. Concret, toată hârțogăria cu care trebuiau constănțenii să se prezinte la serviciul specializat al primăriei a fost înlocuită de câteva click-uri pe o platformă online. „Accesați https://parcari.primaria-constanta.ro/ și depuneți cerere pentru rezervarea unui loc de parcare disponibil în apropierea locuinței dumneavoastră. Există trei categorii de solicitanți: persoane care solicită pentru prima dată un loc de parcare, persoane care au o cerere depusă și nu au beneficiat de un loc de parcare accesează platforma pentru actualizarea datelor, persoane care au autorizație pentru un loc de parcare mai veche de 5 ani și începând cu anul 2021 doresc un loc de parcare”, au transmis reprezentanții autorității publice locale.