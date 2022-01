Planul de rezilienţă al judeţului Constanţa, discutat la cel mai înalt nivel

„Importanța geostrategică a județului Constanța impune ca planul nostru de reziliență să fie dezvoltat împreună cu partenerii strategici.





Vineri am avut onoarea de a discuta pe seama acestui subiect cu generalul american James L. Jones, care a deținut roluri cheie în securitatea mondială: National Security Adviser al președintelui Obama și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate în Europa. Am agreat ca premisă a planului comun poziționarea importantă a județului nostru, atât pentru investitorii strategici americani, cât și pentru dezvoltarea și implementarea de noi tehnologii de reziliență. Pe tot parcursul acestui an urmează să desfășurăm atât la Constanța, cât și la Washington, un set de acțiuni menite să întărească poziția geostrategică a județului și să conducă la o dezvoltare economică fără precedent. Așa cum am afirmat de la început, dezvoltarea județului nostru este prioritatea mandatului meu”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.





