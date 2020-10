Pe cine vrea să trimită USR-PLUS Constanța în Parlament. „Ne vor reprezenta profesionişti”

„Ne vor reprezenta în Parlament profesioniști în diferite domenii, oameni integri și energici, şi suntem convinși că USR-PLUS va fi parte din majoritatea următoarei legislaturi. Echipa va fi condusă de Stelian Ion, care, așa cum l-a denumit Dacian Cioloș, a fost comandantul deputaților care s-au opus lui Dragnea, Iordache sau Nicolicea”, au transmis reprezentanţii USR-PLUS Constanţa.







În cursul zilei de sâmbătă, europarlamentarul Dacian Cioloş a anunţat că Alianţa USR-PLUS va definitiva listele la nivel naţional pentru alegerile parlamentare în cursul săptămânii viitoare. El a menţionat că listele nu sunt decise la nivel central, de şefii celor două partide, candidaţii nefiind puşi cu mâna într-un birou, ci sunt rezultatul unui proces intern de selecţie.



„Noi am decis fuziunea USR şi PLUS în vară, însă, din punct de vedere procedural, până la finalizarea procesului juridic al fuziunii, trebuie să respectăm statutele celor două partide, pe baza cărora funcţionăm, astfel încât avem procese specifice USR şi PLUS de selecţie, dar şi unul comun, ambele cu implicarea membrilor la nivel local. Avem candidaturi depuse, există colegi care şi-au făcut şi campanie internă”, a spus Dacian Cioloş.





El a precizat că, la întocmirea listelor, nu s-a ţinut cont de rezultatele obţinute de filiale la alegerile locale, ci de profilul candidaţilor, de modul în care aceştia reuşesc să convingă colegii, însă toţi cei desemnaţi vor trebui să treacă de criteriile de integritate.





„Vom face un filtru ca să ne asigurăm, mai ales, că toţi candidaţii respectă criteriile de integritate prevăzute de statutele celor două partide, de protocolul Alianţei, dar, altfel, deciziile sunt luate prin implicarea membrilor la nivel local”, a mai adăugat liderul USR-PLUS.





Drept urmare, lista de candidați ai Alianței USR-PLUS la Constanța este deschisă de actualul vicepreşedinte la nivel naţional al USR, deputatul constănţean Stelian Ion. El este urmat de Cristina Rizea (PLUS), Dumitru Caragheorghe (USR), George Gima (USR), Florin Stoian (PLUS), Valentin Jalbă (USR), Iulian Călin (PLUS), Mihai Constantin (USR), Dumitru Paris (USR), Mircea Fustașu (USR), Alexandru Bunghez (USR). La Senat, lista este deschisă de președintele Organizației Județene a USR Constanța, Remus Negoi. Urmează Sorin Andrei (PLUS), Florin Timofte (USR), Doina Muțiu (PLUS), Ramona Dinu (actualmente senator USR), Ștefan Bitoleanu (USR) și Adrian Burlibașa (USR).