Pe ce probleme existente în Constanţa este focusat consilierul local Ateş Casimceali

„Mă consider un promotor al minorităților și al bunei conviețuiri interetnice motiv pentru care împreună cu departamentul Evenimente din cadrul primăriei am invitat weekend de weekend ansambluri și artiști din comunitățile dobrogene la „Constanța Coffee Break”. Această acțiune a pornit într-o întâlnire pe care am avut-o cu agenții economici de pe Bulevardul Tomis împreună cu domnul viceprimar Ionuț Rusu.



Foarte curând, o să lansăm o invitație minorităților dobrogene să vină cu propuneri de personalități remarcabile din comunitățile lor, iar noi să atribuim unor străzi noi din municipiu numele acestor figuri emblematice pentru etniile lor.



Pentru etnicii mei tătari mă ocup alături de colegii din cadrul UDTTMR de organizarea Kureșului în Constanța, în data de 12 septembrie. Tot pentru a valorifica luptele noastre tradiționale încerc împreună cu domnul președinte Gelil Eserghep să găsim o formulă prin care să înființăm un Club Sportiv de Kureș”, a spus Ateş Casimceali.



„Vom iniţia un cros în amintirea marelui campion Traian Petcu”



La aflarea veştii că fostul mare campion Traian Petcu a trecut la cele veşnice, Ateş Casimceali a fost extrem de trist, aşa cum de altfel s-a întâmplat cu întreaga lume a sportului constănţean.



Consilierul local promite să organizeze cât mai curând un cros în amintirea celui ce a fost Traian Petcu.



„Lumea sportului constănțean este mai săracă odată cu plecarea dintre noi a campionului Traian Petcu, dar în foarte scurt timp intenționez să demarez formalitățile pentru organizarea unui cros în amintirea dumnealui. Sunt un pasionat al mersului cu bicicleta și încerc să facilitez acțiunea prin care mijloacele de transport în comun din Constanța o să beneficieze de autocolante prin care participanții la trafic să ne acorde mai multă atenție și să ne protejeze. Tenisul de masă are tradiție în orașul nostru. Din acest motiv, mă concentrez să identific spații pentru a demara amplasarea de mese publice pentru practicarea acestui sport care poate fi practicat în siguranță chiar și în pandemie”, a explicat consilierul.



Mediul înconjurător este foarte important pentru toţi oamenii care trăiesc pe această planetă.



În acest context, Ateş Casimceali laudă proiectul „Adoptă un spaţiu verde” şi promite ca pe viitor să pună bazele unui proiect de anvergură în Constanţa.



„Atenția mea se îndreaptă și pe subiectul mediului înconjurător, iar la toamnă vă asigur că o să inițiez acțiuni de plantare de material dendrologic. Le sunt recunoscător colegilor din Partidul Național Liberal și mai ales domnului primar Vergil Chițac că mi-au susținut ideea și astăzi, precum în alte orașe din vestul României, avem posibilitatea să beneficiem de avantajele proiectului „Adoptă un spațiu verde”.



Tot pe acest subiect mă aflu în legătură cu inițiatorul unui proiect de anvergură „Nu arunca chiștoace - Strada nu e scrumieră” pe care încerc să îl implic în activități similare în Constanța”, a concluzionat Ateş Casimceali.



Având în vedere că provine din UDTTMR, Ateş Casimceali îşi îndreaptă atenţia către toate minorităţile din Dobrogea şi se implică în acţiuni culturale la care etnicii pot lua parte.

„În activitatea mea de consilier încerc în permanență să acord atenție cât mai multor subiecte, pentru că este nevoie de efort în multe domenii. Încă de când am fost numit în consiliile de administrație ale unor instituții de învățământ am urmărit să stabilesc o comunicare cât mai strânsă cu conducerile, să le cunosc problemele cu care se confruntă și să le prezint și la nivelul Primăriei Constanța. Pot să spun că implicarea mea este una foarte mare și îmi revin numeroase sarcini, inclusiv de a merge pe teren cu responsabilii de la Protecția Civilă pentru a evalua pregătirea în caz de situații de urgență. Domnul primar Vergil Chițac a fost foarte receptiv la problemele nesoluționate de aproape 4 ani la un corp de clădire al Școlii Gimnaziale nr. 18 „Jean Bart” și astfel am reușit să ne asigurăm că noul an școlar o să înceapă în condiții optime, după reabilitarea atât de necesară pentru o construcție cu o vechime considerabilă”, a declarat consilierul local Ateş Casimceali pentru „Cuget Liber”.