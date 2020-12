Patronii spaţiilor comerciale neînchiriate, în atenţia Primăriei Constanţa. Ce le-a pregătit administraţia

Taxele şi impozitele locale reprezintă aproximativ 50% din bugetul de venituri proprii ale Primăriei Constanţa, conform datelor înregistrate pe parcursul anului 2020. Pentru anul 2021, taxele şi impozitele în municipiul Constanţa nu vor fi majorate, însă ele vor creşte cu 3,8%, rata inflaţiei pe 2019, modificare impusă de legile în vigoare.







Proiectul de hotărâre include însă şi o taxă nouă. Este vorba despre o taxă de ocupare a domeniului public, impusă agenţilor economici care închiriază trotinete electrice, în valoare de 1 leu/metru pătrat/zi. De asemenea, spaţiile comerciale care nu sunt închiriate vor putea fi supraimpozitate.







„Pe bulevardul Tomis, de la Miga până la Lupapoică, sunt cel puţin 10 spaţii care ar trebui să fie comerciale, dar sunt închise, au ziare în geam. Lucrul acesta se întâmplă pentru că proprietarii, în opinia mea, nu vor să coboare preţurile de închiriere, adică ei vor să se îmbogăţească peste noapte. Or noi vrem să-i obligăm să coboare preţurile la nivelul pieţei. Motiv pentru care am luat o decizie să supraimpozităm aceste spaţii comerciale, în condiţiile în care nu le ţin deschise, pentru acest scop, mai mult de 11 luni pe an. Deşi pare o măsură nepopulară, aceasta vine în sprijinul operatorilor economici pentru că, dacă acolo vom avea ocupat şi vom găsi oameni care desfăşoară activităţi economice, asta înseamnă salarii, impozitare, iar o parte din aceste impozite vor veni şi la bugetul local”, a explicat primarul Constanţei.







Nivelul estimat al veniturilor suplimentare pe care le vor aduce aceste noi taxe la bugetul local este de 1,5 milioane lei, în contextul în care bugetul total de venituri proprii prin taxe şi impozitare este în jur de 242 de milioane lei.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanţa a fost aprobat, în cursul zilei de ieri, în cadrul ultimei şedinţe ordinare a Consiliului Local Constanţa, pe anul 2020. Consilierii şi-au dat votul pentru indexarea impozitelor şi taxelor cu 3,8%, reprezentând rata inflaţiei pe 2019, pentru introducerea unei taxe noi, pentru firmele care închiriază trotinete electrice, dar şi pentru supraimpozitarea spaţiilor comerciale ţinute neînchiriate.