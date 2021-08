Parlamentarii AUR de Constanţa, proiect pentru creşterea natalităţii în România

„Vreau să discut despre activitatea din aceste două luni de vacanţă. Noi am fost foarte activi în teritoriu. Vom discuta și despre câteva proiecte de lege pe care la vom aborda în sesiunea următoare. Am avut o campanie «AUR te aude» prin care fiecare dintre noi ne-am deplasat în toate localitățile județului pentru a intra în contact cu cetățenii. Noi suntem alături de ei și după ce am intrat în parlament. În anumite localităţi am avut neplăcerea de a fi abordați de unii oameni ai partidelor istorice PSD și PNL. Ne-au luat la întrebări. Ne întrebau ce căutăm noi să vorbim cu oamenii? Am întâlnit o similitudine cu Republica Moldova. Doar acolo în campania electorală se fac astfel de demersuri de intimidare. Nu ne lăsăm intimidați. Vrem să fim alături de cetățeni. Dacă ei până acum au fost speriați că li se taie ajutorul social sau că îi dă afară de la muncă, i-am învățat să facă plângere penală și legea trebuie să îşi spună cuvântul”, a declarat deputatul AUR de Constanţa, Dumitru Viorel Focşa.





Acesta admite că oamenii care provin din mediul rural sunt manipulaţi în ceea ce priveşte pandemia de coronavirus şi le cere guvernanţilor să se pună în slujba cetăţenilor şi să nu le încalce acestora drepturile.



„Doleanțele cetățenilor sunt multiple. Sunt cazuri medicale sau sunt cazuri de familii care nu își pot trimite copiii la şcoală şi sunt şi cazuri de abuzuri din partea anumitor organe ale statului. Vreau să le transmit domnilor de la guvern că drepturile cetățenilor nu pot fi încălcate. Puterea se şi pierde. Asta trebuie ei să înțeleagă. Atunci când o să îşi piardă imunitatea, o să răspundă în faţa justiției”, a adăugat Dumitru Focşa.







„Au lăsat cetățenii fără locuri de parcare!”





Aşa cum era de aşteptat Dumitru Focşa a vorbit şi despre primarul Constanţei, Vergil Chiţac. Focşa critică dur anumite măsuri pe care le ia primarul Chiţac pentru administrarea Constanţei.





Deputatul nu este de acord deloc cu aleea vedetelor care ar trebui să fie făcută în oraşul de la malul mării şi nici cu distrugerea locurilor de parcare, cum ar fi cele de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu.





„Blestemul acesta care a venit pentru Constanţa prin prezenţa domnului primar este incredibil. Dumnealui vrea să inaugureze o alee a celebrităților. Eu aş numi această alee Walk of Shame. S-au făcut toate în Constanţa şi aveam nevoie de aşa ceva. Până acum, dumnealui, împreună cu partenerii de echipă pe care îi are, au lăsat cetăţenii Constanţei fără locuri de parcare. Tot ce nu prevede legea ai voie să faci. Dacă ești alături de cetăţeni, faci lucrurile cu bună credință. Grandomania dumnealui se duce pe alte tărâmuri. Este cu capul în nori”, a mai spus Focşa.





Senatorul Sorin Mateescu a prezentat câteva proiecte pe care cei de la AUR Constanţa le au în plan.



„Primul proiect vizează transparenţa în administrația publică locală. Aceste ședințe de Consiliu Local şi Consiliu Județean nu au prea fost mediatizate. Vrem ca toate aceste ședințe să fie filmate live pentru ca cetățeanul să aibă cunostinţă despre proiectele care se dezbat acolo. Un alt proiect de lege care este personal al meu este referitor la instituția Avocatul Poporului. În această lege pe care am studiat-o şi având experienţa cu demiterea lui Renate Weber, am observat că nu este menționată sau implementată ideea de a fi cetățean al României. Avocatul Poporului trebuie să fie doar cetățean al României. Un alt proiect la care lucrăm este cel de creștere a natalității și de a aduce un ajutor financiar familiilor cu mai mulți copii. Natalitatea a scăzut foarte mult în România. Un alt proiect de lege la care lucrăm este cel privind educația. UE, printr-o directivă, încearcă să promoveze LGBT. Noi nu ne promovăm. Avem o ţară frumoasă”, a spus şi senatorul Sorin Mateescu.





Deputatul Dumitru Focşa a explicat faptul că în această pauză parlamentară, membrii AUR nu s-au odihnit şi au mers pe teren pentru a se întâlni cu cetăţenii. El a recunoscut că a avut parte de surprize plăcute şi mai puţin plăcute.