Organizația USR-PLUS Constanța prezintă proiectele pentru noul an

În aceste momente se desfășoară prima conferință de presă a anului a grupului USR-PLUS Constanta. În sala sunt prezenti fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, presedintele USR-PLUS Constanta, Dumitru Caragheorghe, senatorul Remus Negoi si viceprimarul Florin Cocargeanu, dar și consilierii locali USR-PLUS.







Dumitru Caragheorghe: "Ne dorim sa fim alături de cetățeni, de comunitatea din care facem parte. Administrația Chitac este corigenta la acest aspect. Nu exista o comunicare extraordinara. Noi ne facem datoria si venim în întâmpinarea opiniei publice. Intram in anul 2022 sub auspiciile unei asa zise colaborări politice locale cu PNL. În realitate exista un protocol care a fost încălcat. Suntem in pragul elaborării bugetului pentru 2022 si asa cum va spuneam comunicarea cu PNL este defectuoasa. Pot sa enumăr proiectele legate de parcuri, voi spune despre parcări, centre de dezvoltare în zone defavorizate, proiect de fezabilitate pentru colectare selectiva a deșeurilor prin sisteme subterane de colectare, proiect de împădurite pe langa centura A4, proiect legat de un bazin olimpic, de arena Tomis si asa mai departe. Vrem sa transmitem faptul ca în ciuda acestor blocaje de care ne lovim, noi ne folosim de toate pârghiile pe care le avem la indemana sa implementam toate aceste proiecte. Pe speță Spitalului de Boli Infectioase am decis sa ne inplicam si sa vedem cu ce putem fi de folos"







Mirela Garip: "Iată ca au trecut mai bine de 3 luni de la incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase , acolo unde 7 persoane au murit. Desi primarul Constanței ne a promis ca va redeschide spitalul, acest lucru nu s-a întâmplat. Ne-am lovit de lipsa de informații și de comunicare cu primăria. Am înaintat adrese către primărie cat si către managementul spitalului. Nu am primit niciun răspuns. Chitac a ales sa acționeze singur, fără sa ne consulte. Aceasta atitudine a dumnealui a arătat o ruptura între primar si consilieri. La inițiativa lui Florin Cocargeanu am mers la spital în acest an. Sunt situații emoționante. Exista 30 de pacienți HIV care au nevoie sa fie internati. Pacienții Covid trebuie sa fie tratați. În cazul secțiilor neafectate de incendiu, cerem redeschiderea lor de urgenta. Colegii mei parlamentari au depus adrese catre mai multe ministere pentru a putea rezolva problema. Este evident ca exista o comunicare proasta între autoritățile locale și naționale. Noi constantenii avem de suferit"







Mirela Garip a avut un discurs emotionant, la finalul acestuia având ochii in lacrimi.







Florin Cocargeanu: "Vreau sa vorbesc despre primul an petrecut în administrația publica locala. Am început acest mandat încrezător, avântat, dar s a dovedit ca totul a fost sub așteptările mele. Am încercat sa ma integrez in aceasta echipa din primărie dar dorința mea de colaborare nu a avut un răspuns pemasura. Am primit din partea primarului mai multe atribuții, dar acestea au fost doar pe hârtie. In momentul în care m am implicat pe anumite aspecte s a preferat retragerea acestor atribuții. Probabil ca am deranjat. In acest moment sfera de atributii pe care le am este destul de redusa dar încerc sa imi fac treaba cat pot eu de bine. SPIT a fost o realizare pe final de an în momentul în care nu a mai fost prelungit contractul de închiriere cu sediul SPIT Sulmona. Cu o cheltuiala mai mica serviciul isi păstrează gradul de claritate oferit. In următoarele doua luni va fi recepționata comanda de servere si echipamente informatice pentru administrația locala, lucru care nu s a mai întâmplat de mulți ani. Pe lângă aceasta tehnica de calcul se va implementa semnatura electronica pentru eficientizarea proceselor din primărie. Urmează sa fie achiziționat un nou site care sa fie unul accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități. Mai este si partea de administrare a unităților de învățământ preuniversitar. S au facut diferite investitii de reparații și modernizare a câtorva unități. Vom continua în aceeași direcție. Ma va interesa foarte tare crestera gradului de siguranță în aceste unități."







Florin Cocargeanu: " In acest moment relatia mea cu primarul este una strict profesionala. Se desfasoara in anumiți parametrii. Eu sunt pe aceasta poziție ca un rezultat al voinței voturilor pe care l am primit. Nu imi voi da demisia. Incercam sa facem tot ce ne sta în putință astfel încât sa rezolvam lucrurile pe care le am promis"







Dumitru Caragheorghe: "USR exista și este prezent în Consiliul Local. Facem ceea ce trebuie sa facem. Am reușit sa trecem o serie de proiecte. Acest lucru ar putea schimba viata cetățenilor."







Mirela Garip: "Este clar ca avem nevoie de spital. Chiar dacă acest spital nu poate fi dat în folosinta, trebuie sa găsească o alta soluție. Este necesar ca primarul sa se consulte cu autoritățile centrale. Dacă experții spun ca nu pit fi folosite celelalte secții din Spitalul De Boli Infectioase, poate se găsesc alte soluții. Nu putem sta fără acest spital"







Dumitru Caragheorge: "Vizita lui Rafila la Constanta este o vizita politica. Vrea sa pună la punct administrația locala pentru ca lucrările la Spitalul de Boli Infectioase sunt greoaie"







Mirela Garip: "Am intrebat daca spitalul va fi deschis asa cum s a spus la mijlocul lunii decembrie. Nu am primit niciun răspuns. Suntem ținuți departe de un subiect care ne privește"







Dumitru Caragheorghe: "Între 18.00 si 8.00 dimineata ar trebui sa fie parcare gratuita. Stațiunea Mamaia sa fie inclusa în zona 2. De vineri pana luni trebuie ca parcarea sa fie gratuita. Sa se poate închiria locuri de parcare în diferite forme. Cam acestea sunt prevederile. Vor fi si modificări de tarife dar nu știm încă preturile"