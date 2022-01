Organizaţia USR-PLUS Constanţa, nemulţumită de colaborarea cu primarul Vergil Chiţac

Primul care a luat cuvântul a fost liderul USR-PLUS Constanţa și, totodată, consilier local, Dumitru Caragheorghe.





„Ne dorim să fim alături de cetățeni, de comunitatea din care facem parte. Administrația Chiţac este corigentă la acest aspect. Nu există o comunicare extraordinară. Noi ne facem datoria şi venim în întâmpinarea opiniei publice. Intrăm în anul 2022 sub auspiciile unei aşa-zise colaborări politice locale cu PNL. În realitate există un protocol care a fost încălcat. Suntem în pragul elaborării bugetului pentru 2022 şi așa cum vă spuneam, comunicarea cu PNL este defectuoasă. Pot să enumăr proiectele legate de parcuri, voi spune despre parcări, centre de dezvoltare în zone defavorizate, proiect de fezabilitate pentru colectare selectivă a deșeurilor prin sisteme subterane de colectare, proiect de împădurire pe lângă centura A4, proiect legat de un bazin olimpic, de arena Tomis şi aşa mai departe. Vrem să transmitem faptul că, în ciuda acestor blocaje de care ne lovim, noi ne folosim de toate pârghiile pe care le avem la îndemână să implementăm toate aceste proiecte”, a declarat Dumitru Caragheorghe.





La rândul ei, Mirela Garip a vorbit despre situaţia Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa şi despre faptul că acesta trebuie redeschis cât mai repede.





„Iată că au trecut mai bine de trei luni de la incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase, acolo unde șapte persoane au murit. Deşi primarul Constanței ne-a promis că va redeschide spitalul, acest lucru nu s-a întâmplat. Ne-am lovit de lipsa de informații și de comunicare cu primăria. Am înaintat adrese către primărie cât şi către managementul spitalului. Nu am primit niciun răspuns. Chiţac a ales să acționeze singur, fără să ne consulte. Această atitudine a dumnealui a arătat o ruptură între primar şi consilieri. La inițiativa lui Florin Cocargeanu am mers la spital în acest an. Sunt situații emoționante. Există 30 de pacienți HIV care au nevoie să fie internaţi. Pacienții Covid trebuie să fie tratați. În cazul secțiilor neafectate de incendiu, cerem redeschiderea lor de urgenţă. Colegii mei parlamentari au depus adrese către mai multe ministere pentru a putea rezolva problema. Este evident că există o comunicare proastă între autoritățile locale și naționale. Noi, constănţenii, avem de suferit”, a spus Mirela Garip.





Viceprimarul Florin Cocargeanu a vorbit despre atribuţiile pe care le-a avut până în prezent în administraţia publică locală şi despre cele pe care le va avea de acum încolo.





„Vreau să vorbesc despre primul an petrecut în administrația publică locală. Am început acest mandat încrezător, avântat, dar s-a dovedit că totul a fost sub așteptările mele. Am încercat să mă integrez în această echipă din primărie, dar dorința mea de colaborare nu a avut un răspuns pe măsură. Am primit din partea primarului mai multe atribuții, dar acestea au fost doar pe hârtie. În momentul în care m-am implicat pe anumite aspecte s-a preferat retragerea acestor atribuții. Probabil că am deranjat. În acest moment sfera de atribuţii pe care le am este destul de redusă, dar încerc să îmi fac treaba cât pot eu de bine. SPIT a fost o realizare pe final de an în momentul în care nu a mai fost prelungit contractul de închiriere cu sediul SPIT Sulmona. Cu o cheltuială mai mică serviciul îşi păstrează gradul de claritate oferit”, a concluzionat Florin Cocargeanu.





În sală au fost prezenţi, printre alţii, fostul ministru al Justiţiei, deputatul Stelian Ion, senatorul Remus Negoi, preşedintele organizaţiei USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe, consiliera Mirela Garip, viceprimarul Florin Cocargeanu şi ceilalţi consilieri locali USR-PLUS.