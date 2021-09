Organizaţia PSD Constanţa: „Oamenii nu au bani pentru facturi! Acest guvern trebuie să plece acasă!”

„Vorbim despre problema preţurilor la energie și la gaze. Şi la lemn au explodat preţurile. Tot mai mulți cetățeni ne trimit facturile la energia electrică. Este un faliment individual generalizat. Oamenii nu vor avea bani să îşi plătească facturile. Vor rămâne în frig în plină iarnă. Dacă nu se găsește o soluție, este grav. Facturile de utilități constituie titlu executoriu. Dacă un cetățean nu își plătea factura la apă, putea fi executat silit. Îţi scoate la vânzare bunurile și nu te întreabă dacă ești sau nu de acord. Utilitățile sunt energia, apa și gazele. CET-ul se află în insolvență. Furnizorilor de energie electrică li se permite să debranşeze, iar companiilor de apă nu li se permite acest lucru. Este o măgărie politică. Guvernul trebuie să ia măsuri şi să îi ajute pe oameni. Dacă aceste companii de apă vor da faliment, ce se va întâmpla? Dacă un membru al guvernului iese şi spune public să nu mai plătească nimeni energia, eu dacă aş fi procuror, i-aş deschide dosar penal. Noi, PSD susținem un proiect de lege prin care să simplificăm aceste lucruri”, a declarat preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe.



Deputatul Lucian Lungoci: „PSD susţine orice moţiune”



Deputatul Lucian Lungoci a vorbit despre actuala criză de pe scena politică din România şi despre faptul că ar trebui făcut orice ca Guvernul Cîţu să plece de la guvernare.





„Tragem cu toții concluzia după doi ani de guvernare de dreapta că nu se guvernează pentru români. Este o guvernare a perdanților. Suntem într-o plină criză economică. Suntem în plin val 4 de pandemie. Se apropie o furtună. Vine iarna. Acest guvern nu pregătește ţara pentru ceea ce urmează. În plină criză dânșii au intrat într-un conflict în interiorul coaliției. De când a apărut criza în coaliția de guvernare se tot discută de moțiunea de cenzură. PSD susține orice moţiune care să ducă la căderea acestui guvern. O moțiune se depune cu semnăturile a o pătrime dintre parlamentari și este validată de jumătate plus unul. Se poate depune o moțiune de cenzură o singură dată. Nu am semnat moţiunea pentru că a fost atacată la Curtea Constituțională. Președintele Camerei Deputaților a crezut că are nevoie de votul Biroului Permanent al Camerei. Așteptăm să vedem decizia Curții Constituționale şi dacă va spune că nu sunt probleme, vă garantez că parlamentarii PSD vor vota această moţiune. Acest guvern trebuie să plece acasă. PSD va depune propria moţiune. Nu ne putem duce să semnăm un text al moțiunii USR care critică activitatea premierului. Întreg guvernul a greșit”, a adăugat deputatul PSD de Constanţa, Lucian Lungoci.





Ultimul care a luat cuvântul a fost deputatul Horia Ţuţuianu, cel care a vorbit despre problemele existente pe plan local. Ţuţuianu a criticat actuala administraţie locală.





„Pe 27 septembrie se face un an de zile de când avem administrație locală PNL. Este un haos general. Fără proiecte, fără strategie şi fără fonduri. Funcția de primar şi președinte al CJC reprezintă ceva. Conducerea nu se face din birou. Se face de pe teren, din judeţ. La CJC a ieşit domnul Lupu cu un raport de activitate și a spus că într-un an de zile a făcut doar controale.







Văd că nu mai spune nimeni că prețul apei s-a dublat. S-a scumpit de două ori într-un an de zile. În campanie au zis că vor face prețul un leu. Transportul județean este o problemă foarte gravă. Unde sunt proiectele? DGASPC nu mai are bani de salarii. La primărie este același haos. Fără proiecte, turismul este la pământ. Mamaia a fost goală în această vară. Domnul Chiţac a pus un proiect de hotărâre prin care să majoreze gigacaloria cu 47 la sută. Pe studii, 4 din 10 români nu vor avea cu ce să se încălzească. Nu şi-au găsit direcția. Constănțenii au nevoie de un președinte și de un primar. Au nevoie de stabilitate. Nu ştiu câtă răbdare vor mai avea constănțenii ca lucrurile să înceapă să se miște. Ori nu pot, ori nu se pricep, ori nu vor”, a explicat şi deputatul PSD de Constanţa, Horia Ţuţuianu.

