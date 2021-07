Orban: Sunt unii care se proclamă, mai nou, campioni în lupta împotriva PSD

„Sunt unii care se proclamă, mai nou, campioni în lupta împotriva PSD. Eu nu proclam acest lucru, dar cei care mă cunosc, şi mă cunosc din 1990, ştiu că viaţa mea publică a început în 28 ianuarie, în marea manifestaţie organizată de PNL şi de Partidul Naţional Ţărănesc împotriva înfiinţării Frontului Salvării Naţionale care a dus la formarea CPUN. Am participat la toate demonstraţiile pro-democraţie din Piaţa Universităţii, demonstraţiile din 1991, marşul cămăşilor albe, al intelectualităţii din Bucureşti, care a fost precursorul Alianţei Civice. Am participat la toate bătăliile cu hidra comunistă care s-a travestit sub diferite nume de-a lungul ultimilor 30 de ani. Am fost un luptător în prima linie, chiar şi atunci când mulţi dintre colegii mei făceau blaturi cu PSD. Şi vă garantez - PNL rămâne principalul adversar al PSD şi al modului distructiv în care PSD afectează istoria României şi singura forţă politică ce are capacitatea de a învinge PSD în alegeri aşa cum am făcut în alegerile locale parţiale, care în ciuda sondajelor lor, PNL a obţinut 40,5%”, a spus Orban, la conferinţa de alegeri interne de la Organizaţia PNL Sector 3.





Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, 8 iulie, că sunt unii oameni în partid care se proclamă campioni în lupta împotriva PSD, dar el a participat la toate bătăliile cu hidra comunistă care s-a travestit sub diferite nume, de-a lungul ultimilor 30 de ani.