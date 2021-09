Orban, atac la Cîțu: "Am convingerea că puteam adopta PNDL 3 și fără a provoca un conflict în coaliție"

Ludovic Orban l-a criticat vineri pe premierul Florin Cîțu în ceea ce privește criza din Guvern și programul PNDL 3, despre care afirmă că a fost transformat în temă de campanie în competiția internă din PNL. Potrivit liderului liberal, programul ar putea fi adoptat „în timp util și fără a provoca un conflict în coaliție”. Orban a adăugat apoi că obiectivul său este de a menține coaliția de guvernare chiar și după adoptarea OUG.„Am susţinut încă din luna ianuarie, în mod repetat, în şedinţele Coaliţiei necesitatea adoptării PNDL 3 în cursul acestui an. Pledoaria mea s-a lovit de rezistenţa multor colegi din coaliţie care la început au tratat acest subiect la „şi altele”. Treptat am reuşit să conving partenerii de Coaliţie să ajungem la discuţii aplicate şi chiar la aprobarea de principiu a lansării acestui nou program de investiţii locale”, a scris, vineri, pe Facebook, Ludovic Orban.Acesta susţine că proiectul de investiţii, necesar pentru comunităţile locale, a fost transformat în subiect de campanie.„Din păcate, acest subiect a fost transformat în temă de campanie în competiţia internă pe care o avem în Partidul Naţional Liberal. Toţi primarii PNL cu care am discutat realizează că o condiţie esenţială pentru ca acest program de investiţii să fie o reuşită este aceea de a avea continuitate la guvernare pentru a putea implementa noi în mod corect şi eficient acest program. Ruperea coeziunii coaliţiei pune un serios semn de întrebare cu privire la acest deziderat. Am convingerea că puteam adopta în timp util acest program şi fără a provoca un conflict în coaliţie”, a mai scris Orban.Acesta consideră că, după adoptarea OUG, obiectivul său ca preşedinte al PNL este de a asigura coeziunea coaliţiei.„Odată cu adoptarea de către Guvern a Ordonanţei de Urgenţă care lansează programul, pe care o susţin, obiectivul meu ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal este acela de a menţine Coaliţia şi de a conserva şi întări poziţia PNL de principal partid de guvernământ pentru a putea susţine investiţiile în infrastructură care vor fi realizate de primarii şi preşedinţii noştri de consilii judeţene”, a mai scris Orban.Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, a afirmat că proiectul de investiţii ”Anghel Saligny” va intra în şedinţa de Guvern de vineri, precizând că documentul pregătit de echipa fostului ministru Stelian Ion a plecat în aceeaşi formă.Florin Cîțu a vrut să introducă pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de Guvern de vineri programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”. Cei de la USR PLUS au amenințat, nervoși, că vor depune o moțiune de cenzură, dacă se adoptă proiectul, acuzând faptul că nu există avizele necesare, printre care ultimul, cel de la Ministerul Justiției.Programul „Anghel Saligny”, considerat o continuare a programelor PNDL 1 și 2, prevede alocarea către zona rurală a 50 de miliarde de lei, lucru considerat de USR PLUS ca nefiind o prioritate pentru politica guvernamentală.USR PLUS a contestat de la bun început programul, despre care a spus că este o continuare a programului PNDL. Aceștia au cerut mai multe amendamente și au condiționat susținerea proiectului de un acord în coaliție pentru desființarea secției speciale.