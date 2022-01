"Nu cred că va ajuta TVA zero la alimente!" Ce altă soluţie propune preşedintele PSD

În ceea ce privește procentul de 9,4% din PIB alocat pensiilor, care este trecut în PNRR, Marcel Ciolacu spune că o soluție tehnică pentru alocarea mai multor bani ar fi ca pilonul II să nu mai fie „prins în acest procent”.„Nu cred că va ajuta TVA zero la alimente. Deja e redus. Am văzut alte țări europene au luat alte măsuri. Au plafonat prețurile la alimente de bază, se pare că e mult mai bine”, a declarat Marcel Ciolacu.Marcel Ciolacu spunea în urmă cu trei săptămâni că susține reducerea TVA la energie și gaze naturale de la 1 februarie. „Putem reduce TVA-ul nu doar la energie, ci și la gaze naturale - și nu la 1 aprilie, ci din 1 februarie. Acum, nu în aprilie, factura energetică îi arde cel mai tare pe oameni. Așa face Polonia, din 1 februarie: TVA zero la gaze, îngrășăminte și mâncare, plus taxe reduse la carburanți. Acesta este modul corect de reacție a statului, pe care îl voi propune ca model de urmat la prima ședință a liderilor coaliției”, a scris liderul PSD, citat de digi24.ro