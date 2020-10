Noul prefect al Judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a depus jurământul

Un moment emoţionant a avut loc joi, 15 octombrie, la Instituţia Prefectului a Judeţului Constanţa.







Silviu Coşa a depus jurământul, după ce fostul prefect, George Niculescu, a ales să demisioneze pentru că va participa la alegerile parlamentare pe lista PNL.







Noul prefect s-a prezentat în faţa jurnaliştilor şi a făcut oarecum cunoştinţă cu aceştia şi totodată cu toţi cetăţenii judeţului Constanţa.







"Sunt funcţionar public şi am fost acolo unde a fost nevoie de mine. Eu eram pregătit şi în 2014. Este temporar şi acum vreau să mă ocup în principal de siguranța cetățeanului. Am terminat Facultatea de Economie la Universitatea Ovidius, un master tot în economie, sunt funcţionar public şi din 2003 mă aflu în funcţie de conducere. Am reuşit să fac faţă mereu în situații extreme. Am 50 de ani. Mă recomandă experienţa managerială în functie publica, de 17 ani. Sunt căsătorit, însă nu am copii. Trebuie să ne axăm în principal pe problema cazurilor de oameni infectaţi cu COVID-19, pentru că eu cred că siguranţa cetăţeanului primează.", a declarat acesta.