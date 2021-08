Nouă gafă a ministrului Finanțelor. Dan Vîlceanu nu a știut cât este salariul minim

Reporter: Cât e salariul minim în mână?



Dan Vîlceanu: “Poftiți?”



Reporter: Salariul minim în mână, net în România?



Dan Vîlceanu: “E în jur de 1.600 și ceva”.



Reporter: 1.386



Dan Vîlceanu: „E 2.380 salariul minim brut. Deci nu are cum să fie 1.300. Dar mă rog...”



Reporter: Atât este.



Dan Vîlceanu: “OK”.



Reporter: Cât ar fi, în opinia dumneavoastră, un salariu minim să zicem în regulă în România?



Dan Vîlceanu: “Există o discuție privind racordarea salariului minim la coșul minim de consum. Ea a fost și în Parlament. E o discuție destul de complexă, pentru că prețurile se modifică constant și evident și valoarea coșului minim se modifică constant. Asta ar însemna o impredictibilitate în aplicarea acestei măsuri. Cred că salariul minim trebuie să rămână ca și acum, stabilit din discuțiile între patronate și sindicate.”



Salariul minim net în România este de 1.386 lei pentru cei fără studii sau experiență iar 1.413 lei pentru absolvenții cu experiență de 1 an. Valoarea brută a salariului minim pe economie este de 2.300 de lei.



Salariul minim net în construcții este de 2.362 lei.



Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma, pe 12 mai, că România are aproximativ 1,6 milioane de lucrători care au salariul minim pe economie, numărul acestora fiind de cinci ori mai mare decât în urmă cu cinci ani.

O nouă gafă a noului ministru de Finanțe. Dan Vîlceanu nu a știut cât este salariul minim, la prima conferință pe care a avut-o în calitate de ministru. Este a doua oară când ministrul este prins pe picior greșit. În prima zi de mandat a contrazis datele oficiale ale INS care indicau o inflație de 5%.