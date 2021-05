Noile măsuri de relaxare, prezentate săptămâna viitoare

Campania de vaccinare anti-COVID-19 trebuie accelerată, a subliniat premierul.



"Am văzut câteva acţiuni ale colegilor mei din Guvern şi arată foarte bine. Trebuie să accelerăm campania de vaccinare. Astăzi avem un progres, am eliminat obligativitatea portului măştii în spaţiul public sau în spaţii deschise, în zone neaglomerate tocmai pentru că am avut o campanie de vaccinare care a mers foarte bine, o campanie de vaccinare care s-a văzut într-o rată de pozitivare în scădere şi de aceea am luat aceste măsuri. Avem mai multe măsuri de luat în perioada următoare, toate depind de campania de vaccinare. Cu cât accelerăm campania de vaccinare - e singura soluţie de a scăpa de pandemie - cu atât putem să luăm aceste măsuri mai repede", a spus Cîţu.



El şi-a exprimat speranţa că aceasta va fi prima acţiune a membrilor Guvernului dintr-un lung şir de acţiuni pentru campania de promovare.



"Este o campanie de vaccinare asumată de întreg Guvernul. Este o campanie de vaccinare pentru viaţă, pentru români. Veţi mai vedea câteva acţiuni pe care le vom face în perioada următoare de la Guvern, dar avem nevoie şi de susţinerea societăţii. (...) Cu cât ne vaccinăm mai repede şi avem dozele să ne vaccinăm mai repede, cu atât vom învinge mai repede această pandemie, doar împreună vom învinge pandemia", a arătat premierul.