Noi proiecte implementate în comuna Gârliciu. „Avem nevoie de infrastructură”

În această perioadă se lucrează intens la renovarea unei grădiniţe din comuna Gârliciu, construcţie care nu a mai suferit reparaţii de mai bine de 20 de ani. „Un obiectiv principal este renovarea grădiniţei pe care o avem în comună. Am început deja lucrările. De 20 de ani nu s-a mai dat nici măcar cu o mână de var şi pereţii începuseră să miroasă a mucegai. Vom rezolva această problemă şi din toamnă îi aşteptăm cu braţele deschise pe copii. Vrem, de asemenea, să construim o casă mortuară pentru că avem nevoie de aşa ceva. Este inadmisibil să nu avem casă mortuară în anul 2021. Un alt proiect important pentru noi este construirea unei săli de sport. Elevii de la şcoala gimnazială din Gârliciu trebuie să aibă unde să facă sport”, a mai afirmat Anica Tufă.





Primărița ne-a vorbit şi despre şedinţele de Consiliu Local. Edilul spune că nu au existat niciodată probleme în votarea proiectelor şi, chiar dacă aleşii locali reprezintă partide diferite, aceştia s-au înţeles în momentul în care au luat decizii importante.





„Ședinţele de Consiliu Local decurg întotdeauna foarte bine. Avem 5 consilieri ADER, 4 PSD şi 2 PNL. Absolut toate proiectele au fost aprobate. Nu avem divergenţe. Toţi avem un singur ţel, interesul cetăţeanului, indiferent de partidul de provenienţă. Oamenii nu au ales partidul, au ales oameni care să le reprezinte interesele. Dacă în acest mandat descopăr că pot să fac ceva bun pentru oamenii din comuna mea, voi candida şi la următoarele alegeri la primărie. Eu vreau să fiu cât mai pragmatică. Nu mi-aş dori să mă implic în 99 de proiecte şi să nu realizez niciunul. Prioritară este infrastructura. Atunci când plouă în Gârliciu, există drumuri care devin impracticabile” , a concluzionat Anca Tufă.





Primarul comunei Gârliciu, Anica Tufă, are în plan mai multe proiecte prin care să dezvolte localitatea pe care o conduce. Cel mai important proiect este acela de asfaltare drumuri, care reprezintă o necesitate pentru locuitorii comunei. „Avem un proiect în derulare în ceea ce priveşte asfaltarea şi modernizarea drumurilor, pe o lungime de 14 kilometri. Vreau ca până la finalul mandatului meu să terminăm de asfaltat întreaga comună. Am reuşit până în prezent să asfaltăm 10 kilometri. Avem şi reţea de canalizare, însă momentan nu funcţionează. Vom face tot posibilul să o reparăm pentru că este foarte importantă. Comuna noastră este aşezată în pantă, astfel că ultimele ploi au făcut ravagii. Am avut probleme mari cu inundaţiile, mai ales pe străzile care nu sunt asfaltate. Din acest motiv vreau să asfaltez toată comuna”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul comunei Gârliciu, Anica Tufă.