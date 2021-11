Nicolae Ciucă: „Mergem luni la președinte cu o formulă unică de premier”

”Am finalizat toate activitățile care vizau formarea Guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. Am lucrat cele două variante, așa cum am precizat și ieri, atât cu o formulă de premier PSD, cât și una PNL.Urmează ca până mâine dimineață să stabilim și să avem o formulă”, a declarat Nicolae Ciucă.Potrivit Antena3.ro Nicolae Ciucă a precizat că există două liste de ministere, în funcție de premierul desemnat.