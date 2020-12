Nicolae Ciucă cere verificarea adeverinţei invocate de Diana Șoșoacă pentru a nu purta mască

Premierul interimar Nicolae Ciucă, ales senator PNL de Dolj, cere instituțiilor statului să verifice adeverința invocată de Diana Șoșoacă, senator AUR, pentru a nu purta mască de protecție. Diana Șoșoacă și-a început luni activitatea în Senat fără să poarte mască.







„Regulile sunt stabilite de specialiști și au fost adoptate de instituțiile statului, aprobate la nivel guvernamental, ca atare instituțiile statului trebuie să își facă datoria. Cu certitudine trebuie o verificare făcută de către instituțiile abilitate în acest sens”, a declarat Nicolae Ciucă luni, la Senat, întrebat de ziariști cum comentează faptul că Diana Șoșoacă nu poartă mască.







Premierul interimar afirmă că instituțiile „sunt în măsură să se autosesizeze”.







Diana Șoșoacă, senator AUR, a participat luni la prima ședință a forului legislativ fără mască de protecție. După consultările de la Cotroceni privind desemnarea unui premier, Diana Șoșoacă preciza că are adeverință medicală care îi permite să nu poarte mască de protecție.







„Am respectat protocolul, mi s-a spus că nu pot intra fără mască, am arătat adeverința, m-au rugat să o pun măcar pe gură, am ținut-o pe gură. La finalul întâlnirii cu președintele, înainte de a ne despărți, mi-am dat jos masca. După, am ieșit fără mască”, a declarat Diana Șoșoacă.