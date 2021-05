Murfatlar, orașul îmbrăcat în praf, de zeci de ani! „Am ajuns la disperare, este totul alb!”

„Fabrica de cretă este aici de pe vremea comunismului. Ulterior, după Revoluție, a fost privatizată, dar lucrurile nu s-au schimbat. Dimineața și seara se face un nor de praf, pe care nu ai cum să nu îl înghiți. Dacă ești în centrul orașului, ai nevoie de mască altfel este irespirabil. Este praf de cretă peste tot, pe mașini, pe case, pe hainele pe care le întinzi la uscat. Totul trebuie șters zilnic. În plus, este un pericol pentru sănătatea populației”, ne-a semnalat Georgeta S., o cititoare din localitate.



Primarul George Cojocaru a transmis sesizări la toate instituțiile de mediu





Situația este și în atenția Primăriei Murfatlar, care a și făcut demersuri pentru remediere. „Este această problemă de foarte mulți ani. Și în mandatul anterior de primar am făcut demersuri pentru soluționarea ei. Am discutat cu responsabilii de la fabrică, au precizat de fiecare dată că intenționează să acceseze fonduri europene pentru achiziționarea de dotări performante, dar nu s-a schimbat nimic. În prezent, am transmis sesizări către instituțiile de mediu abilitate, dar ne-au răspuns că măsurătorile nu evidențiază depășiri ale limitei maxime admise”, a declarat pentru „Cuget Liber“ primarul Murfatlarului, George Cojocaru.















De altfel, la începutul lunii mai, primarul George Cojocaru semnala opiniei publice faptul că au fost transmise sesizări către organele abilitate. „Pe timp de iarnă, fabrica de cretă își încetează activitatea și toată lumea poate observa că aerul este curat și totul în jur nu mai este alb. Odată cu venirea primăverii și reluarea activității în fabrică s-au putut observa din nou suspensiile de praf din atmosferă. Luna trecută Primăria Orașului Murfatlar a sesizat, din nou, instituțiile abilitate pentru monitorizarea calității aerului cu privire la poluarea aerului din oraș. Vrem să vă asigurăm că vom face toate demersurile necesare pentru reducerea poluării cu praf de cretă și credem că, decât să se încerce de către fabrica de cretă și Garda de Mediu să ne convingă că instalațiile funcționează în parametri normali de poluare, mai bine s-ar face niște investiții minime pentru filtre performante”, arăta reprezentantul Primăriei Murfatlar.



Edilul este decis să caute soluții la toate forurile competente, prin urmare a transmis deja sesizări către autoritățile centrale și către organizațiile non-guvernamentale. „Este nevoie de o aparatură performantă pentru măsurarea calității aerului, pe care instituțiile de mediu din Constanța nu o dețin. Prin urmare, vom lua legătura cu organizațiile de mediu care dețin astfel de dotări, pentru a efectua măsurători complexe. Am sesizat inclusiv Greenpeace!", a mai subliniat primarul George Cojocaru.







Măsurătorile făcute cu găleata nu depistează nicio poluare!





Răspunsul nu a întârziat să le parvină și, precum în anii precedenți, menționează existența tuturor autorizațiilor de mediu și … absența poluării! „Din monitorizările realizate și transmise la Agenția de Protecția Mediului Constanța cu frecvența solicitată, rezultă că nu au fost înregistrate depășiri. În ultimii ani, laboratorul APM Constanța a efectuat în mod repetat determinări de pulberi în suspensie/pulberi sedimentabile, în prezența comisarilor Gărzii de Mediu Constanța. Ultimele determinări au fost realizate pe 9 septembrie 2020, la limita amplasamentului, în timp ce instalația cu două linii de măcinare era în funcțiune. Valorile înregistrate au fost de 0,299 mg/mc și respectiv 0,224 mg/mc, concentrația maxim admisă fiind de 0,5 mg/mc. La aceeași dată s-a amplasat o găleată pentru captarea pulberilor sedimentabile, la cea mai apropiată locuință (familia Ablai, la aproximativ 50 de metri). Găleata a fost ridicată la 10 octombrie, interval de timp în care s-au depus 10,4132 grame/mp/lună, limita maximă permisă fiind de 17 grame/mp/lună”, se arată în adresa transmisă de APM către Primăria Murfatlar.













Se impune menționat că folosirea „găleții” pentru determinarea concentrației de pulbere sedimentabilă este o metodă utilizată frecvent, pentru determinarea gravimetrică. Cu toate acestea, localnicii reclamă că este una rudimentară, având în vedere că în prezent există sisteme de monitorizare performante.





Murfatlarul este cunoscut, atât la nivelul județului, cât și al întregii țări, ca importantă zonă viticolă. Puțini știu însă că localitatea mai are o altă bogăție: un zăcământ de carbonat de calciu (sau de cretă, cum este cunoscut popular). De altfel, în documentele realizate de-a lungul timpului, administrația locală a punctat faptul că principala resursă a solului, în localitate, este carbonatul de calciu, „care există în sit sub formă de zăcământ, pe strada Muzeului, la sud de Monumentul istoric Ansamblu Rupestru de la Basarabi și în depozit, format odată cu lucrările de excavație în Dealul Tibisir, pentru realizarea Canalului Dunăre – Marea Neagră, unde este prelucrat în prezent de fabrica de cretă din Murfatlar”. Dar exploatarea zăcământului de cretă a ajuns să fie pentru localnici, mai mult decât o sursă de venit, un motiv de disconfort și nervi, cât și de posibile probleme medicale. Pentru că, acuză atât oamenii, cât și administrația publică locală, orașul a ajuns să fie acoperit de un praf de cretă. Iar situația nu durează de ieri de azi, ci de zeci de ani.