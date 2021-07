Monica Anisie face apel la încetarea ostilităților din PNL: "Dragi colegi, ajunge!"

Preşedintele PNL Sector 2, Monica Anisie, fost ministru al Educaţiei, a transmis, duminică, un mesaj colegilor de partid în care le cere să înceteze luptele interne. Alegerile interne din PNL au generat numeroase tensiuni şi acuze între cele două tabere – cea a premierului Florin Cîţu şi cea a liderului formaţiunii, Ludovic Orban. Monica Anisie este în tabăra lui Florin Cîțu.„În lupta internă din PNL nu există învingători și învinși! Competiția internă are ca scop final bunăstarea românilor, nu privilegiile și sinecurile de partid! Este jenant și obositor ca zi de zi să nu faci altceva decât să acuzi și să arăți cu degetul colegii care ți-au fost alături și care au obținut rezultatele PNL-ului de azi, pentru că aceste rezultate reprezintă o muncă de echipă, nu sunt succesul sau înfrângerea unui singur om!”, a scris Anisie pe Facebook.Ea le-a transmis colegilor un mesaj: „Dragi colegi, ajunge! Faceți un mare deserviciu partidului, guvernării, românilor! În loc să ne batem în rezultate și proiecte, am ajuns să fim acuzați, unii dintre noi, și puși la stâlpul infamiei nedrept și nejustificat. Românii ne-au ales pentru proiectele noastre, nu pentru șicane, jigniri și fapte inventate!”.Anisie face aluzie și la Ludovic Orban, după ce acesta a acuzat că a devenit sac de box. „Noi, la PNLS2, am demonstrat că #sepoate, iar #echipacâștigătoare este despre valorile liberale, despre victorie prin noi înșine și despre fairplay. Victimizarea și abordarea emoțională nu sunt compatibile cu statutul unui lider adevărat și demn de respect”.