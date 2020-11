Ministrul Transporturilor a vorbit despre realizarea celor 1.000 de kilometri de autostradă

„Am schimbat total modul de lucru în cele 12 luni de guvernare în ceea ce priveşte monitorizarea proiectelor care se face în mod activ, în teren, aşa cum s-a întâmplat şi aici la Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, unde am inaugurat astăzi podul peste Argeş şi lucrările de reabilitare a unui tronson de drum de 11,6 kilometri din DN 5 Bucureşti-Giurgiu. Pentru toate şantierele avem organizate şedinţe de lucru săptămânale cu antreprenorii pentru a identifica problemele şi pentru soluţionarea lor rapidă. De asemenea, pregătim măsuri de creştere a capacităţii administrative, singura modalitate care ne garantează că proiectele vor fi implementate în mod profesionist şi, foarte important, la termen. Pentru toate proiectele am intensificat ritmul de lucru, iar rezultatele cred că le putem vedea cu toţii în sectorul infrastructurii rutiere de transport în cele 12 luni de guvernare. Am reuşit să modernizăm peste 350 de kilometri de reţea de drumuri, din care 90 de kilometri de autostradă nou construiţi, până la finalul anului, vor fi daţi în trafic în guvernarea Ludovic Orban”, a declarat ministrul Transporturilor.





El a specificat că sunt peste 180 de kilometri de autostrăzi, drum expres variantă ocolitoare, drumuri naţionale pentru care au fost emise ordinele de începere a lucrărilor şi acestea au început în acest an, iar pentru alţi peste 440 de kilometri au fost semnate contractele de execuţie în acest an.





Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat joi, în judeţul Giurgiu, că a schimbat total modul de lucru în cele 12 luni de guvernare în ceea ce priveşte monitorizarea în teren a proiectelor de infrastructură, el adăugând că Guvernul PNL are în plan pentru următorii patru ani de zile realizarea o 1.000 de kilometri de autostradă şi drum expres.