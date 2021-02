Ministrul Muncii, Raluca Turcan, mesaj de la Constanţa. „Nu vom desfiinţa sporurile bugetarilor!”

„Vreau să demontez un fake news care se propagă în ultimele ore. Nimeni nu şi-a propus să desfiinţeze sporurile bugetarilor. Aceste sporuri trebuie să aibă două principii de bază. Unul este acela pentru categorii de muncă speciale care necesită sporuri şi un alt principiu este acela al motivării. Ne dorim, de asemenea, ca salariile în plată să ţină mai mult cont de partea de salarizare decât de partea de sporuri şi atunci când cineva îşi negociază un venit în sistemul public, să fie atras în primul rând de salariu şi mai puţin de partea de suplimentare a salariului cu sporuri. Încerc să explic inclusiv un raţionament matematic. Chiar dacă facem modificări de sporuri nu intenţionăm să scădem venitul, ci din potrivă. Salariile trebuie să fie oarecum egalizate şi acestea să fie suplimentate pe bază de principii foarte clare cu sporuri” , a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan.





Raluca Turcan nu a vrut să vorbească prea mult despre proiectul pensie şi salariu la stat, deoarece acesta va fi dezbătut săptămâna viitoare. Totuşi, ministrul Muncii a explicat principiul acestui proiect.





„Proiectul privind relaţia pensie şi salariu la stat va fi prezentat săptămâna viitoare. Atunci voi da toate detaliile. Pot să vă spun doar că am ajuns în punctul în care să lansăm acest proiect, de a opta între pensie şi salariu la stat, pentru că am constatat că în România sunt foarte mulţi pensionari, unii pensionaţi înainte de vârsta maximă de pensionare, care se reangajează la stat. Şi atunci am considerat că este o oportunitate să poată să lucreze la stat, opţional, până la o vârstă mai înaintată, noi ne-am gândit la 70 de ani, dar să nu mai cumuleze şi salariul şi pensia. Aşadar este un proiect care are o fundamentare morală foarte corectă şi de asemenea pe fond el aduce şi o echitate în sistemul de salarizare bugetară”, a explicat Raluca Turcan.





Ministrul Muncii a vorbit şi despre vârsta de pensionare a femeilor din România, spunând că acestea pot ieşi la pensie la 65 de ani, dar pot opta să iasă la pensie şi mai târziu, de exemplu la vârsta de 70 de ani.





„Anul trecut a existat un proiect de lege în Parlament prin care s-a permis femeilor, care erau obligate să se pensioneze la vârsta de 63 de ani, să opteze dacă vor să se pensioneze la 65 de ani. Nu a fost niciun dezastru din acest punct de vedere în societate pentru că pur şi simplu este vorba despre o opţiune. Dacă vrei, dacă poţi şi dacă îţi doreşti lucrul acesta. Aşa este şi proiectul despre care noi vorbim. Dacă îţi doreşti să lucrezi la stat, statul te primeşte. Dacă eşti pensionar te poţi reangaja la stat. Te poţi pensiona după vârsta standard de pensionare, care este de 65 de ani, oricând. Dacă eşti pensionar şi vrei să lucrezi din nou poţi să te reangajezi”, a adăugat Raluca Turcan.





Atunci când a fost întrebată de către un reporter dacă actuala coaliţie va rezista, Raluca Turcan a oferit un răspuns ferm.



„Cum să nu reziste o coaliţie care are în programul de guvernare dezvoltarea României? Da, vă asigur că va rezista!”, a încheiat Raluca Turcan.





