Ministrul Mediului pregăteşte un ajutor pentru companiile cu flote mari de autoturisme

Prezent într-o vizită în judeţul Arad, ministrul Mircea Fechet a declarat, într-o conferinţă de presă, că acest program are ca scop reducerea poluării în marile oraşe şi îmbunătăţirea calităţii aerului.





„Ne propunem pentru anii care vor urma să nu finanţăm doar autoturisme (electrice - n.r.) pentru persoane fizice, aşa cum se întâmplă astăzi, sau pentru persoane juridice câte una, două, ci să găsim nişte soluţii, nişte mecanisme eficiente de ajutor de stat, pentru ca societăţile de taximetrie, societăţile de curierat şi orice societate care are o flotă consistentă de maşini şi care circulă cu precădere în oraşe să poată să primească o bonificaţie de la Fondul de Mediu, sub formă de ajutor de stat, şi să înlocuiască, dacă se poate şi cu totul, flota respectivă cu maşini electrice. Am constatat cu mare bucurie că municipiul Arad a luat-o înaintea ministerului şi aici există deja numeroase taxiuri electrice pe străzi”, a spus ministrul.





El a afirmat că anual, în România, din nefericire, peste 23.000 de oameni mor prematur din cauza poluării aerului.





Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a declarat, miercuri, că în anii următori companiile care au flote mari de autoturisme care circulă în mediul urban, cum sunt cele de taxi sau de curierat, ar putea să primească un ajutor de la stat pentru schimbarea maşinilor vechi cu unele electrice.