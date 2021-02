Ministrul Lucian Bode pune accent pe dezvoltare şi investiţii

„Bugetul de stat este o construcţie complexă de planificare care pe parcursul unui an se ajustează şi se redimensionează în funcţie de evoluţiile economiei. Cu toţii ne dorim creşteri ale bugetului, alocări mai mari de la an la an pentru ordonatorii principali de credite, respectiv resurse suficiente pentru a susţine toate planurile de dezvoltare”, a scris Bode pe Facebook.



Referindu-se la bugetul MAI pe 2021, el a arătat că înregistrează o creştere de aproximativ 6% raportat la execuţia preliminată pe 2020, excluzând cheltuielile cu organizarea alegerilor de anul trecut.





Ministrul susţine că, prin această construcţie bugetară, au fost create premisele favorabile din punct de vedere al alocărilor pe principalele capitole bugetare, astfel încât să fie asigurată îndeplinirea cu succes a sarcinilor instituţionale ce revin Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în acest an.





Proiectul de buget de stat pe anul 2021 este realist, sustenabil, echilibrat şi pune accentul pe dezvoltare şi investiţii, afirmă ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.