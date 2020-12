Ministrul Fondurilor Europene: Am votat astăzi pentru construcţie şi pentru echipă

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a declarat că a votat duminică, la alegerile parlamentare, pentru construcţie şi pentru echipă, precum şi pentru stabilitate politică.







"Am votat astăzi pentru #CONSTRUCŢIE şi pentru #ECHIPĂ. Gâlceava politică nu foloseşte oamenilor care au nevoie de canalizare, de infrastructură de transport şi de locuri de muncă din bani europeni. România are ocazia astăzi să concretizeze două şanse a căror importanţă trebuie să o înţelegem foarte bine: 80 de miliarde de euro pentru investiţii care să ne schimbe în bine vieţile tuturor şi 4 ani de stabilitate politică pentru a pune în practică tot ce ne propunem acum. Este adevărat că în ultimul an de când a început #RevoluţiaFondurilorEuropene am făcut ce am promis şi am arătat că #SEPOATE. România este deja angajată pe drumul ireversibil al dezvoltării. Dar munca abia începe, pentru că avem la dispoziţie numai câţiva ani pentru a dezvolta România şi a lăsa generaţiilor viitoare un sistem de sănătate şi unul de educaţie complet reformate, o reţea de infrastructură modernă şi pentru a ne alinia obiectivelor verzi pe care Europa le încurajează pe bună dreptate. TU pentru ce votezi astăzi?", a declarat Marcel Boloş, într-o postare pe Facebook, citată de Agerpres.