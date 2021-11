Ministrul Adrian Câciu, răspuns tăios pentru Nicușor Dan: "Aș fi preferat să mă sunați"

„Sunteţi doar la un telefon distanţă pentru a stabili o întâlnire. Discuţia va fi nu numai despre contabilitate şi bugetul anului viitor ci mai ales despre modul în care finantarea se transforma în servicii publice concrete şi de calitate pentru bucureşteni. Mulţumesc! PS: as fi preferat sa ma sunati, dumneavoastră ati preferat marketingul. Este ok.



Şi, în fine, am deschis şi subiectul urbanismului pentru că, oricât de mult am reuşi noi să facem lucrări de infrastructură, în condiţiile în care oraşele se dezvoltă haotic şi nu există un control în ceea priveşte construirea, nu o să ajungem deloc prea departe şi avem o instituţie a statului, Inspectoratul de Stat în Construcţii, care nu funcţionează”, a fost mesajul noului ministru al Finanţelor.

Nicușor Dan a postat un mesaj pe Facebook prin care i-a transmis un mesaj ministrului Adrian Câciu. Primarul îi solicita ministrului să nu se bazeze pe informațiile venite de la Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei. Câciu i-a răspuns lui Dan tot pe Facebook, relatează Realitatea.net