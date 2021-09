Miniștrii USR PLUS nu vor participa la ședința de Guvern de vineri, de la ora 16:00, a spus, vineri, purtătorul de cuvânt al formațiunii politice, Ionuț Moșteanu.“Dacă vrea să adopte proiectul «Anghel Saligny», o va face fără miniștrii USR PLUS”, a mai afirmat Moșteanu. "Cred că Florin Cîțu n-are curaj să demită miniștrii USR PLUS. Consecința este constituțională. Depunem moțiunea, rămâne cu miniștri interimari", a spus liderul deputaților USR PLUS.