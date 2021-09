Miniștrii USR PLUS își depun demisiile la Guvern

Miniștrii USR PLUS încep să sosească la Guvern pentru a-și depune demisiile, măsură anunțată luni seara de copreședintele alianței Dan Barna. Demisiile trebuie înregistrate la Secretariatul General al Guvernului.Până acum, la Palatul Victoria au ajuns trei miniștri.Prima a venit Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății. A fost urmată de vicepremierul Dan Barna și ministrul Economiei, Claudiu Năsui.Dan Barna a anunțat că miniștrii USR PLUS vor veni la prima oră la Guvern pentru a-și depune demisiile semnate încă de aseară, în contextul crizei politice din coaliție.Ei au cerut plecarea premierului Florin Cîțu și, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, au depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR.„Am decis că nu putem merge mai deprate cu un premier care nu are un minim respect pentru adevăr”, a spus Dan Barna, anunțând demisiile miniștrilor USR PLUS.„Prin aceste demisii se deschide calea venirii în Parlament pentru un vot de încredere. Fie PNL acceptă că USR PLUS e un partener serios și responsabil și atunci mergem mai departe, fie PNL decide să funcționeze pe model USL, PSD este alături acolo de Florin Cîțu”, a continuat Barna.Premierul Florin Cîțu a spus că cei de la USR PLUS s-au comportat ca niște copii răsfățați și că au legitimat un partid extremist, folosind o „schemă Dragnea”.„Eu nu am văzut nimic, haideți să vedem întâi documentele și discutăm”, a spus Florin Cîțu. „Să vedem documentele întâi, dar eu cred că răul cel mai mare pentru România a fost făcut atunci când ei s-au asociat cu AUR, atunci a fost cel mai mare rău”, a adăugat Florin Cîțu, întrebat luni seara cum comentează retragerea miniştrilor USR PLUS din guvern.