Miniștrii USR PLUS AU DEMISIONAT din Guvernul condus de Florin Cîțu

"Nu se mai poate așa! Și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR PLUS. Florin Cîțu a dinamitat această Coaliției cu bună știință și cinism. Prin aceste demisii se deschide calea venirii în Parlament pentru un vot de încredere.Fie PNL acceptă că USR PLUS e un partener serios și responsabil și atunci mergem mai departe, fie PNL decide să funcționeze pe model USL, PSD este alături acolo de Florin Cîțu. În acest moment, miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu.La nivel personal pot să-mi reproșez că am fost mult prea împăciuitor. Premierul Florin Cîțu și-a pierdut cinstea obrazului.În momentul de față, noi ne-am înaintat demisiile, sunt irevocabile, certe.Președintele Klaus Iohannis nu și-a exercitat până astăzi calitatea de mediator. Poate să arate României că este președintele de care avem nevoie cu toții. Florin Cîțu și-a asumat împingerea din afara Coaliției a USR PLUS", a spus Dan Barna.