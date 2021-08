Miniştrii care nu au cheltuit toţi banii, traşi la răspundere de premierul Florin Cîţu

„Am văzut discuţii în spaţiul public despre rectificarea bugetară şi aş vrea să fac câteva clarificări. Aşa cum am spus şi cum este în legea bugetului aprobat, la ministerele care nu au execuţie bună pot să fie ajustate sumele iniţiale din buget până la această sumă pe care nu au putut să o cheltuiască. Ieri, am prezentat public că, la acest moment, după şase luni de zile, sunt aproape 20 de miliarde credite bugetare care nu au fost cheltuite, multe dintre ele sunt la investiţii, unele sunt la fonduri europene. De aceea am spus că nu sunt mulţumit de execuţia bugetară şi acest lucru se vede la aproape toate ministerele. În acelaşi timp, nu pot să iau în serios propuneri care vin de la ministere de suplimentare sau de realocare a resurselor suplimentare de 40 de miliarde de lei, când sunt 20 de miliarde de lei necheltuiţi. De aici începem cu rectificarea bugetară, de aici încep discuţiile pe rectificarea bugetară”, a explicat Cîţu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.





Premierul Florin Cîţu le-a cerut, joi, miniştrilor să prezinte execuţia bugetară şi a subliniat că acolo unde banii nu s-au cheltuit până acum trebuie prezentate explicaţii foarte bune, deoarece nu se poate ca resurse alocate să fie ţinute degeaba.