Mihai Vîlcu, planuri şi obiective din postura de subprefect. „Abia aştept să mă apuc de treabă!”

El recunoaşte că s-a străduit foarte mult pentru a ajunge să ocupe funcţia de subprefect al judeţului Constanţa.



„Am depus foarte mult efort în concursul pe care l-am avut în interiorul partidului. Am avut şi doi contracandidaţi cu planuri bune şi cu idei bune. Mă bucură faptul că pentru a suta oară în partidul acesta se promovează pe meritocraţie. Ţinând cont că a devenit o funcţie politică şi această postură de subprefect a căpătat mai multe valenţe politice, vrem să avem parte de o negociere corectă pe planuri bine stabilite şi să avem o direcţie comună în ceea ce priveşte dezvoltarea judeţului. Interesul comun primează întotdeauna. Niciodată în toată activitatea mea de până acum nu am luat totul asupra mea. Întotdeauna am fost un om de echipă şi cu siguranţă asta se va întâmpla şi de acum încolo. Atât timp cât putem să punem chiar şi lucrurile mai puţin plăcute pe masă şi să discutăm, orice problemă trebuie să aibă o rezolvare”, a adăugat viitorul subprefect Mihai Vîlcu.





Aşa cum i se întâmplă unui învingător, Mihai Vîlcu a primit foarte multe felicitări de la persoanele apropiate şi de la colegii din partide. Aceştia din urmă s-au oferit să îl ajute în cazul în care va avea nevoie pe viitor. Vîlcu recunoaşte că lupta dintre el şi ceilalţi contracandidaţi a fost una fair-play, iar relaţiile dintre cei trei nu s-au deteriorat.



„M-au sunat foarte mulţi colegi şi prieteni să mă felicite. Nici măcar nu am apucat să le răspund tuturor. Mulţi dintre colegi mi-au spus că vor fi alături de mine şi mă vor ajuta în ceea ce vreau să fac. Mi-au spus că pot apela oricând la ei. Aştept cu nerăbdare să văd cum va decurge prima întâlnire cu domnul prefect pentru că este foarte importantă, iar de acolo vom vedea pe ce axe îmi voi focaliza atenţia şi priceperea. Sper să nu dezamăgesc pentru că nu îmi place să fac acest lucru şi pentru asta mă voi dedica funcţiei cu toată inima şi cu toată priceperea mea. Cu Dumitru Paris am vorbit şi înainte la telefon şi ne-am felicitat reciproc că am trecut de prima etapă înainte să ajungem în faţa Biroului Naţional al USR. Relaţia noastră nu s-a schimbat absolut deloc. Cu Anca Mănăilă m-am întâlnit mai rar în campania electorală de anul trecut. Nu am avut interacţiuni constante. Nu au existat certuri sau neînţelegeri. Cu dumneavoastră, presa, sper să ne auzim pe viitor cu lucruri frumoase, corecte, bune şi de impact pozitiv pentru judeţul Constanţa”, a concluzionat Mihai Vîlcu.





Mihai Vîlcu a susţinut că nu s-a întâlnit până în acest moment cu prefectul, dar că acest lucru urmează să se întâmple cât mai curând.„Viitorul meu post depinde foarte mult de ce atribuţii îmi va delega prefectul. Depinde de ce zonă a Constanţei îmi va delega, ce lucruri voi avea de supravegheat şi aşa mai departe. Momentan, până nu voi fi învestit în funcţie şi voi avea o întâlnire cu prefectul, nu vă pot da prea multe detalii. Nu am discutat până în prezent cu domnul prefect, dar urmează să ne întâlnim. Data limită este 8 martie, iar după această dată ne vom întâlni şi vom purta mai multe discuţii. A fost un concurs destul de aprig. Speram să fiu ales pentru că m-am pregătit foarte bine pentru treaba aceasta. Am fost jurizaţi de nişte colegi foarte aprigi. Am primit întrebări foarte pertinente şi am fost surprins plăcut să aflu că am obţinut funcţia”, a declarat Mihai Vîlcu pentru „Cuget Liber“.